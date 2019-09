Llívia reprèn l'obra dels banys termals públics i en fixa l'obertura el novembre

L'Ajuntament de Llívia ha reprès les obres de construcció dels banys termals i ha previst la seva estrena per al mes de novembre, amb la qual cosa ja les podrà incloure com a nou atractiu turístic i d'oci per a la nova campanya d'hivern.

Després d'uns mesos amb el projecte aturat, el consistori ha reprès les tasques de perforació de les basses i la instal·lació de la xarxa de canonades que permetrà omplir-les amb l'aigua calenta de la veta termal que va trobar al parc de Sant Guillem. Aquests dies els operaris ultimen l'obertura del que seran les piscines d'aigua calenta i les pròximes setmanes se centraran en la construcció dels edificis de serveis, la sala de màquines i la tanca perimetral que delimitarà els nous banys termals, que seran els primers de caràcter públic de la Baixa Cerdanya. Amb aquesta previsió de feina per endavant, l'equip de govern municipal s'ha fixat el 15 de novembre com a data per a la inauguració del nou equipament. Això permetria al consistori incloure ja el bany termal com una de les novetats en l'oferta turística de la Cerdanya per a la nova campanya d'esquí. En aquest sentit, la nova oferta de Llívia s'afegirà als banys termals de Dorres i Llo, a l'Alta Cerdanya, com a complement a les jornades d'esquí i a les activitats a la natura. El consistori també compta que els banys termals municipals s'incorporin a la graella d'activitats de les escoles i grups que fan programes com ara la setmana blanca a la Cerdanya.



Quatre piscines, 80 banyistes

Els banys termals de Llívia tindran una capacitat per a 80 persones, les quals es repartiran en quatre piscines, tres de petites i una de més gran per a seixanta banyistes. L'equipament ocuparà una superfície de 3.000 metres quadrats que inclourà les casetes de fusta per als vestidors i dutxes. El pressupost del projecte és d'uns 300.000 euros, que aporta el mateix Ajuntament.