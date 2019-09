El Patronat de Turisme de Lleida promou el vi del Segre a les festes de Barcelona

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, en col·laboració amb la Ruta del Vi de Lleida i la DO Costers del Segre, ha promocionat l'oferta d'enoturisme de les comarques de la demarcació a la 39a edició de la Mostra de Vins i Caves de Catalunya, que s'ha celebrat a Barcelona en el marc de la festa major de la ciutat. La mostra va tenir amb la participació directa de quatre cellers de la DO Costers del Segre: Castell del Remei de la Noguera, Carviresa Cellers de l'Urgell, i Clos Pons i Tomàs Cusiné de les Garrigues. El Patronat de Turisme va participar a la mostra, feta al barri de Sant Antoni, amb un taulell compartit amb la DO Costers del Segre, situat dins l'estand d'enoturisme de Catalunya. En paral·lel, l'acció de promoció va incloure la participació d'una quarantena de cellers de les dotze denominacions d'origen reconegudes a Catalunya gràcies a la col·laboració del departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.