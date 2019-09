Escolars de tota la vall exposen els dibuixos per al cartell del Cerdà de l'Any

L'equip de l'Institut d'Estudis Ceretans que organitza el Cerdà de l'Any ha convocat pel mes d'octubre una exposició al Museu Cerdà de Puigcerdà amb els dibuixos del concurs escolar transfronterer que va servir per designar el cartell del guardó. Es tracta d'un concurs que es va estrenar en la última edició del certamen per tal de promoure la conscienciació de pertanyer a un territori comú entre els escolars de l'Alta i la Baixa Cerdanya. L'exposició s'inaugurarà el dia cinc d'octubre i quedarà oberta fins el 27 perquè la visitin particulars i escoles. Al concurs hi van prendre part més de 500 nens i nenes de les escoles dels dos costats de la frontera. El dibuix que va resultar guanyador del concurs va ser el creat per Robin Couasnon, de l'escola de Dorres. El concurs ha comptat amb la col·laboració dels professors de les escoles, que s'hi han implicat per sumar-se a la valoraització del sentiment cerdà.