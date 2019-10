La Cerdanya insta l'Estat a investigar l'accident de tren al túnel de Toses

La Cerdanya s'ha plantat pel que fa al deteriorament del servei de la línia ferroviària R3, que l'uneix amb Barcelona. El Consell Comarcal ha decidit enviar a l'Estat un requeriment en què l'insta a investigar a fons l'accident que va tenir lloc al túnel de Toses el mes de juliol. La voluntat dels representants dels ajuntaments a l'ens comarcal és que aquell accident no quedi en no res i, en canvi, sigui el punt d'inflexió a partir del qual l'Estat constati la necessitat de dissenyar un projecte de millora de la línia no tan sols pel que fa al servei, aspecte que fa dècades que reclama la Cerdanya, sinó ara també en termes de seguretat.

El Consell Comarcal de la Cerdanya ha redactat i aprovat una moció en la qual es fa èmfasi en l'històric de retards que acumula aquesta línia, la qual comunica actualment Puigcerdà i Barcelona en un trajecte superior a les tres hores. El vicepresident del Consell i alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha argumentat que «reclamem que per a nosaltres l'arranjament de la línia R3 és estratègica i acumula un històric molt gran de manca d'inversions, incompliments per part de l'Estat i de projectes i estudis ambientals que no es compleixen, quan tota la Cerdanya ha reclamat que en aquest aspecte tenim un dèficit perquè necessitem un servei que tingui fiabilitat, sigui confortable i tingui un trajecte més curt, i ara el que diem és que ara ja no és tan sols una qüestió del servei sinó que hem passat a un altre estadi perquè parlem de seguretat a la línia i seguretat per a les persones».

Davant d'aquesta situació, l'òrgan comarcal ha optat per enviar un requeriment específic al ministeri de Foment. En aquest sentit, Piñeira ha remarcat que «des de la Cerdanya no volem que això quedi en no res i ens ha semblat que és una oportunitat per tornar a situar a l'agenda política la necessitat de millora de la línia R3, però, a la vegada, fer un crit d'alerta perquè mirem què passa a la línia en matèria de seguretat».

Els consellers comarcals han pres la decisió de persistir en les demandes al ministeri perquè li asseguri un projecte definitiu d'arranjament de la línia que inclogui, entre altres actuacions, el desdoblament de les vies en alguns trams i així possibilitar una reducció del temps del trajecte. La nit del 9 de juliol un tren va des-carrilar al túnel entre Toses i Planoles. Hi viatjaven 35 passatgers en direcció a Puigcerdà que en van sortir il·lesos.