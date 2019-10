Puigcerdà ofereix més diners per fer la nova comissaria de la Policia Local

L'Ajuntament de Puigcerdà està decidit a desencallar el projecte de construcció de la nova seu de la Policia Local, l'últim concurs d'obres de la qual ha quedat desert diverses vegades. Per això, ha decidit tornar a obrir un concurs de licitació en els pròxims dies, aquesta vegada amb un augment de la quantitat oferta per, així, oferir més marge de benefici a les possibles empreses constructores que es plantegin presentar-s'hi. L'equip de govern ha refet el projecte ampliant la partida pressupostària i situant-la en 161.528 euros, xifra que suposa uns 30.000 euros més que en les anteriors propostes.

El projecte d'obres que ara es posarà a concurs és el de l'última fase de la remodelació dels baixos de l'antic hospital de Puigcerdà, situat entre el carrer de Querol i la plaça de Santa Maria. L'objectiu de l'Ajuntament és poder obrir en aquests locals cèntrics, i molt més visibles que l'actual espai dels baixos de l'edifici consistorial, una seu policial moderna i més oberta a la ciutadania. Aquest projecte passa per ser un dels més importants de l'equip de govern per a l'actual mandat municipal perquè donaria un nou impuls al cos policial i alliberaria l'actual comissaria per a altres usos. L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha explicat que si el nou concurs és atractiu per a les empreses constructores i es pot adjudicar l'obra, l'actuació es podria rependre de seguida. El nou projecte ja ha passat el tràmit de l'exposició pública, de manera que si es pogués adjudicar aquest mes d'octubre les obres començarien aquest 2019 i finalitzarien abans del pròxim estiu, ja que el termini d'execució és de menys de mig any.