L'aparició de pintades al centre de Puigcerdà indigna polítics i comerciants

L'aparició de nombroses pintades de caire reivindicatiu en el marc del segon aniversari del referèndum de l'u d'octubre al centre de Puigcerdà ha indignat de manera unànime la classe política, tant al govern com a l'oposició municipal, així com dels comerciants. Uns i altres han refermat la seva més enèrgica condemna a uns fets que han catalogat de bretolada sense sentit i han alertat que no tan sols malmet la imatge de la vila sinó que la seva neteja costarà diners de les arques municipals.

La regidora de Medi Ambient i membre de l'Associació de Comerciants de Puigcerdà, Marta Rufiandis, s'ha mostrat molt disgustada per una acció que ha qualificat de «marranada» que ni aporta res al procés independentista i, al contrari, «no fa més que llençar pedres contra nosaltres mateixos». La regidora ha remarcat que qui ho hagi fet «confon» les coses. Rufiandis ha remarcat, si bé encara no li consta que se n'hagi parlat a l'equip de govern, a nivell personal aposta perquè l'Ajuntament utilitzi les eines de què disposa per investigar qui n'ha estat l'autor o autors. Rufiandis ha reflexionat: «que ens hem tornat bojos? Hem d'emmerdar el nostre poble, a què respon fer això que, a més, ens costarà diners? Estic segura que ni tan sols els més independentistes n'estan a favor; és que algú es creu que els senyors de Madrid tindran un disgust per a això?».

Per la seva banda, des de l'oposició, el grup municipal d'ERC també s'ha posicionat en contra de les pintades: «aquestes accions ens desacrediten davant la resta del país. El dret a la manifestació i la llibertat d'expressió no estan per sobre del respecte a l'altre i, en aquest cas, al mobiliari urbà i els espais que són de tots els vilatans». ERC ha condemnat l'acció i s'ha mostrat esperançat que les forces de seguretat n'esclareixin els autors i ha recordat que cal continuar treballant perquè Puigcerdà recuperi el torn de nit de la Policia Local.