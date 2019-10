L'Hospital de Cerdanya guanya pes entre els usuaris del sistema de salut francès

L'Hospital de Cerdanya ha complert cinc anys i, en aquest període, ha registrat un creixement constant de visites d'usuaris que es regeixen pel sistema sanitari francès, ja que viuen a l'Alta Cerdanya o el Capcir. D'aquesta manera, el personal que treballa a l'equipament, de caire transfronterer, va atendre al 2018 a les consultes externes el doble de pacients d'aquest col·lectiu que durant el primer any d'obertura. En els cas de les operacions quirúrgiques, el percentatge ha passat del 16 al 23 per cent. Precisament, per evitar que els nens i nenes tinguin por d'anar a la sala d'operacions o fer-se alguna altra prova, l'associació Proj'aide 66 ha fet una donació d'un cotxet elèctric al centre, al qual hi podran pujar amb l'objectiu de fer-los-hi la seva estada més agradable.

El director general de l'Hospital de Cerdanya, Francesc Bonet, ha destacat que els usuaris que atenen del sistema sanitari francès van augmentant i que creu que en un futur arribaran a ser més del 40 per cent del total. També ha explicat que el servei d'urgències és, ara per ara, "la gran porta d'entrada" de l'equipament on, ha afegit, hi ha una taxa de fidelització de més del 90 per cent. A més, ha recordat que un dels reptes és el d'aconseguir que les unitats terrestres dels dos sistemes d'emergències puguin actuar a les dues bandes de la frontera.

Bonet ha dit que un dels objectius és el d'evitar desplaçaments a la població, motiu pel qual considera que els usuaris de l'Alta Cerdanya i el Capcir "han sortit guanyant" amb l'hospital, ja que, d'aquesta manera, s'eviten haver d'anar fins al de Perpinyà. En aquest sentit, ha explicat que un dels projectes de futur passa per implantar tractaments oncològics a l'equipament, els quals s'han de dur a terme actualment a Berga o Manresa.

En els seus primers cinc anys de funcionament de l'hospital, s'han dut a terme 127.000 visites a urgències, 165.000 consultes externes, més de 155.000 proves de diagnòstic per la imatge i més de 5.600 intervencions quirúrgiques. A més, en aquest període, s'han produït 9.850 altes d'hospitalització i han nascut 738 nens i nenes. Cal tenir en compte que l'equipament transfronterer dona servei a un territori de muntanya on hi viuen habitualment unes 30.000 persones.

D'altra banda, l'entitat Proj'aide 66, ubicada a Perpinyà, ha donat un cotxet elèctric a l'hospital, el qual estarà a disposició dels nens i nenes que hagin d'entrar a la sala d'operacions o fer-se algun tipus de prova. L'objectiu és aconseguir que hi perdin la por i es relaxin, tal com ha explicat la seva presidenta Chantal Didelot, que ha dit que els diners per adquirir-lo s'han recaptat en mercats artesans promoguts per l'associació, concerts i altres activitats solidàries. Per la seva banda, el cap de pediatria de l'Hospital de Cerdanya, Eduard Carreras, ha afirmat que hi ha estudis científics que demostren que aquesta és una eina efectiva per fer baixar el seu "nivell d'estrès" i disminuir la medicació prèvia a una intervenció quirúrgica.