La diputada Najat Driouech parlarà sobre l'actualitat social al Museu Cerdà

La treballadora social, filòloga i diputada al Parlament de Catalunya Najat Driouech Ben Moussa serà dissabte, dia 5, a Puigcerdà per parlar de la realitat social i política del país. La diputada reuneix una trajectòria professional i política que la fan coneixedora de primera mà de la situació social que viu el país. Driouech és membre de les comissions de Treball, Afers Socials i Famílies i Salut del Parlament, així com del Síndic de Greuges, i també de la comissió encarregada d'investigar els atemptats del 17 i 18 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. Igualment, és presidenta de la comissió d'Infància i vicepresidenta de la mesa de la comissió d'estudi de les polítiques per al millorament de la qualitat de vida de la gent gran. Driouech és, des de les eleccions del 2017, la primera dona musulmana diputada en la història del país. La conferència, organitzada per ERC de la Cerdanya, es farà al Museu Cerdà a dos quarts de nou del vespre.