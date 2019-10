Puigcerdà endarrereix la Fira del Cavall perquè no coincideixi amb Tots Sants

Preveient que la Fira del Cavall coincidiria de nou amb el pont de Tots Sants, tal com havia de succeir l'any passat, l'Ajuntament de Puigcerdà, conjuntament amb l'associació de criadors i els sectors empresarials del comerç, l'hoteleria i la restauració, ha acordat repetir la fórmula aplicada llavors i endarrerir la data tradicional del certamen ramader una setmana. D'aquesta manera, administració local i sectors privats miren de propiciar dos caps de setmana econòmicament potents per a la comarca. Així, la Fira del Cavall se celebrarà el cap de setmana del 9 i 10 de novembre en contra del que manava la tradició, que la fixava el primer cap de setmana del mes.

Des de l'Ajuntament de Puigcerdà han argumentat que amb aquesta decisió es consolida una gestió més raonable dels recursos no tan sols de la capital cerdana sinó també de la resta de la comarca, en tant que el turisme i el comerç són actualment dos puntals de l'economia actual a la vall. L'Ajuntament de la vila calcula que cada any visiten la fira unes 20.000 persones, en un dels caps de setmana amb més afluència de visitants a la comarca. L'última vegada que van coincidir el pont de Tots Sants amb la Fira del Cavall, els accessos a Puigcerdà es van col·lapsar i, en canvi, el cap de setmana següent va ser fluix turísticament. La Fira del Cavall arribarà aquest any a la 39a edició complementant una cita comercial de Tots Sants que data d'un privilegi de Jaume I atorgat el 1270.

Paral·lelament, l'Ajuntament de Puigcerdà ha confirmat que aquest any complementarà de nou la Fira del Cavall amb l'organització, el cap de setmana del 16 de novembre, del concurs nacional del cavall pirinenc català, que si bé no se celebra mai dos anys seguits al mateix lloc, en aquesta ocasió l'entitat organitzadora l'ha atorgat de nou a la capital cerdana perquè problemes pressupostaris a l'Alta Ribagorça, on s'havia de celebrar aquest 2019, li ho han impedit. D'aquesta manera, Puigcerdà s'assegurarà la celebració de dos caps de setmana seguits dedicats al cavall.

En aquest concurs nacional hi concorreran els guanyadors dels concursos comarcals d'arreu del Pirineu, la qual cosa comportarà la presència dels millors exemplars de cavalls de la raça pirinenc català, antigament anomenats hispanobretons. Els representants de la Cerdanya en aquest concurs es definiran en la competició comarcal que es farà, precisament, el cap de setmana anterior, durant la Fira del Cavall.