La Seu convoca el Workshop ocupacional per als aturats

La Seu d'Urgell ha anunciat la celebració de la cinquena edició del Workshop ocupacional, que se celebrarà el dijous dia 10 al Centre Empresarial i Tecnològic de l'Alt Pirineu (CETAP). Segons ha informat el consistori, l'esdeveniment, que està organitzat conjuntament per l'Ajuntament de la Seu, el Consell Comarcal de l'Alt Urgell i l'Oficina Jove comarcal, té com a un dels objectius principals facilitar l'obtenció de feina per part de persones de la comarca que n'estiguin cercant. De la mateixa manera que en anteriors edicions, hi prendran part empreses de l'Alt Urgell, la Cerdanya i el Principat d'Andorra amb l'objectiu d'afavorir la contractació de persones desocupades de tot el territori d'influència de la Seu.

Les empreses provenen de diversos sectors econòmics com ara l'hostaleria, el comerç, l'administració d'empreses i la informàtica, entre d'altres. L'acció s'iniciarà amb una taula de benvinguda als participants formada per l'alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega; el president del Consell Comarcal, Miquel Sala; i la directora del SOC a la Seu, Elisa Farré.