L'Hospital de Cerdanya ofereix als nens un cotxe de joguina per anar al quiròfan

L'Hospital de Cerdanya ha posat en marxa aquesta setmana un sistema per aconseguir que els nens que s'han d'operar o fer proves que els fan por visquin els moments previs en un ambient relaxat i de certa diversió. L'equip mèdic ofereix als infants un cotxe elèctric teledirigit de joguina amb el qual van ells mateixos conduint pels passadissos de l'edifici fins a la zona dels quiròfans o on s'han de realitzar les proves.

L'acció respon a un estudi aportat per una entitat solidària de l'estat francès que demostra que amb aquesta fórmula es redueix l'estrès dels infants en l'estona prèvia a les operacions. L'adquisició del petit vehicle, un Ferrari vermell molt atractiu per als infants, ha estat possible per una donació de l'entitat Proj'aide66. Una delegació de l'entitat ha estat a l'Hospital de Cerdanya per reunir-se amb la direcció i fer entrega del vehicle. Segons han argumentat des de l'hospital, els estudis que avalen aquesta distensió prèvia al contacte amb els equips mèdics no tan sols els redueix l'estrès sinó que en molts casos permet, també, reduir la medicació postoperatòria destinada a tranquil·litzar-los. El sistema té la col·laboració de l'equip de Pediatria del centre, que ja ha posat en marxa el programa oferint-lo a nens hospitalitzats que han fet les primeres curses en el recorregut cap a les proves mèdiques.

Proj'aide66 és una associació solidària que ajuda en termes mèdics les famílies dels hospitalitzats i els mateixos pacients per tal de millorar-ne la qualitat de vida, a les comarques del Rosselló, el Conflent, el Vallespir, el Capcir i la Cerdanya Nord. La seva col·laboració amb l'Hospital de Cerdanya deriva del fet que també es tracta des de l'any 2014 d'un dels hospitals de referència per a la població de l'Alta Cerdanya i el Capcir. Amb l'objectiu de recaptar fons, celebra periòdicament activitats públiques a la Catalunya Nord. En els últims mesos ha entregat diversos vehicles com el de Puigcerdà.