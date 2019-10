Veïns de la Seu i comarca recullen firmes «per un hospital digne»

Un grup de veïns de la Seu d'Urgell han iniciat una campanya de recollida de signatures que sota el lema «Un hospital digne per a la Seu i la resta de la comarca» vol posar de manifest el seu descontentament pel funcionament i el servei mèdic del centre sanitari. Segons han explicat els seus impulsors, la campanya neix com a resposta a la mort d'un pacient al centre mèdic el 20 d'abril del 2017, quan n'era el director assistencial l'actual alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega. Segons han remarcat aquests usuaris, el veí de la Seu «va morir per una sèpsia produïda per una via intravenosa a conseqüència presumptament d'una negligència mèdica molt greu». El cas encara es troba en vies judicials. Els organitzadors de la recollida de signatures han distribuït els formularis per la capital alt-urgellenca i tenen previst fer el mateix en altres municipis de la comarca en els pròxims dies. Els formularis es poden trobar de moment en diversos establiments comercials i farmàcies de la Seu d'Urgell.