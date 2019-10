La Fira de Sant Ermengol complementa amb Fira&Music l'espai de restauració

La Fira de Sant Ermengol tindrà aquest any un espai musical que, amb el nom de Fira?sic, oferirà una programació musical el dissabte dia 19 d'octubre a l'esplanada de davant del Palau d'Esports de la Seu. Una altra de les novetats del certamen, que aquest any viurà el 25è aniversari de la Fira de Formatges del Pirineu, serà una nova ubicació del Gastrofira, la qual se situarà davant de l'espai musical, al Camí Ral de Cerdanya. La zona de Gastrofira inclourà la presència de set productors agroalimentaris amb food trucks per tal que els visitants puguin aturar-se i menjar enmig de l'ambient musical en el transcurs de la visita al recinte firal. Entre els actes paral·lels a la Fira de Sant Ermengol també s'ha inclòs aquest any la celebració d'una cargolada solidària pro Taller Claror, a càrrec de la Federació de Colles de l'Aplec del Cargol (FECOLL), que se celebrarà diumenge 20 d'octubre a la plaça de Patalin a les dotze del migdia.