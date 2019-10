L'Hospital cerdà es fixa l'acord amb més centres com a repte per al segon quinquenni

En el context del cinquè aniversari de l'obertura de l'Hospital de Cerdanya, els seus dirigents han considerat consolidats els reptes inicials del projecte i han fixat els de la nova etapa, els quals passen per eixamplar el programa de convenis amb altres centres mèdics més grans d'un i altre costat de la frontera.

Els responsables del centre mèdic del Pla de Rigolisa han argumentat que el projecté és una realitat consolidada i han remarcat que els usuaris de les dues Cerdanyes i el Capcir viuen cada vegada amb més normalitat el model d'atenció hospitalària transfronterera. En aquest sentit, el centre ha qualificat de «prou satisfactòries» les xifres de pacients del costat nord de la frontera, que suposen el gran objectiu estratègic del centre. Així, el director genaral de l'Hospital, Francesc Bonet, ha explicat que «queda molta feina per fer en aspectes administratius, però els temes més importants s'han anat resolent i de mica en mica hem anat guanyant la confiança dels usuaris del nord de la frontera». Les xifres aportades pel mateix Hospital constaten aquest creixement: el nombre d'usuaris a les consultes externes del 2018 van duplicar les del 2015 i els pacients francesos que s'han fet operar a l'hospital transfronterer van del 16% el 2015 al 23% l'any passat. Igualment, en altes d'hospitalització, el centre ha augmentat del 20% al 26% en aquest període, de la mateixa manera que ha augmentat la freqüentació de pacients francesos en altres serveis menys subjectes a la tria personal, com ara les urgències, els parts i les proves diagnòstiques.



10.000 altes d'hospitalització

En aquests cinc anys, l'Hospital de Cerdanya ha ofert 127.000 visites a urgències,165.000 consultes externes, més de 155.000 proves de diagnòstic per imatge i més de 5.600 intervencions quirúrgiques. En aquest període de temps també ha registrat 9.850 altes d'hospitalització i ha realitzat 738 parts de nous cerdans i capcinesos. Davant la perspectiva d'obrir una nova etapa, Francesc Bonet ha considerat que aquests cinc anys no marquen el final de la consolidació sinó un punt i seguit amb «nous reptes», entre els quals hi ha principalment estendre les aliances amb hospitals de referència, com l'hospital de Sant Pau de Barcelona, per reforçar serveis com ginecologia i obstetrícia, així com ampliar l'oferta de salut mental, en règim d'hospital de dia, a tota la població amb els centres de Manresa a la banda sud i Thuïr al costat francès.