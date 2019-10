El Pirineu de Lleida rep a l'estiu el 6% més de viatgers

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha anunciat que, una vegada tancat el balanç de la temporada d'estiu, ha resultat ser el millor de la història des que aquest ens en recull les dades. Així, segons aquest balanç, les comarques del Pirineu i la plana de Lleida han tancat la temporada d'estiu per setè any consecutiu amb un «rècord històric» pel que fa al nombre de viatgers i, alhora, han mantingut el mateix nombre de pernoctacions que l'any passat, considerat com el millor fins ara. Aquests resultats són encara provisionals en espera de les dades de l'INE del mes de setembre quant als establiments d'hoteleria, turisme rural, apartaments turístics i càmpings, i confirmaran les previsions fetes pel Patronat de Turisme a l'inici de la temporada d'estiu. El sector d'hoteleria ha registrat un increment del 5,8% en el nombre de viatgers i del 6% en el de pernoctacions. El turisme actiu ha tancat la campanya d'estiu de manera satisfactòria i es preveu complir les previsions d'aquest subsector per a aquesta temporada d'incrementar entre el 3% i el 5% el nombre de serveis contractats amb relació a l'any 2018.