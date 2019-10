Puigcerdà fixarà dies de recollida de les fraccions de brossa als grans productors

L'Ajuntament de Puigcerdà té sobre la taula un projecte de reformulació de la gestió dels residus que fixarà dies a la setmana concrets per a cada fracció de brossa i recollida a domicili per als grans productors. L'àrea de Medi Ambient municipal està acabant de polir un projecte que entre final d'aquest any i principi del que ve s'exposarà als veïns a través de reunions de poble i sectorials.

L'equip de govern treballa amb l'esperança que veïns i empresaris s'impliquin en el nou model de recollida de la brossa, els objectius de la qual són, d'una banda, millorar en el percentatge de separació de les fraccions per sortir de la cua en el rànquing nacional de comarques pel que fa al reciclatge i, de l'altra, ajudar a conciliar millor la mateixa recollida amb el descans dels veïns i l'activitat turística. Així, els canvis més importants que afectaran els veïns seran l'establiment del vespre com a moment únic per treure la brossa per tal que els camions de recollida l'agafin durant les primeres hores del vespre i la nit i no a la matinada com passa ara. Aquesta mesura ha de resoldre la problemàtica plantejada per alguns veïns que els camions pertorbaven el descans en certes zones. El projecte també preveu la renovació dels contenidors del carrer i la recollia selectiva a domicili per als grans productors, és a dir, restauradors i empreses relacionades amb el menjar pel que fa a la fracció orgànica, i establiments comercials pel que fa al cartró. Igualment, l'Ajuntament registrarà la implicació de cada establiment per tal de computar-ho al pagament de la seva taxa i permetre als empresaris accedir a bonificacions que premiïn la seva gestió sostenible dels residus. Sobre aquesta qüestió, la regidora de Medi Ambient, Marta Rufiandis, ha remarcat que és del parer que ha de pagar més qui pitjor recicla per tal d'estendre la conscienciació que tots hem de fer alguna cosa per preservar el medi ambient.

Pel que fa a l'organització, la nova empresa de recollida de la brossa establirà amb el consistori dies concrets en la recollida de les diverses fraccions i fixarà un calendari setmanal al qual els grans productors s'hauran d'adaptar.

Marta Rufiandis ha remarcat que aquest projecte «és una cosa important a fer per a Puigcerdà i, de fet, si no l'hem aplicat abans ha estat perquè l'actual contracte no acabava fins ara». La campanya d'informació que està ultimant l'Ajuntament també preveu possibles trobades sectorials i per veïnats del municipi.