Puigcerdà posa al dia l'últim carrer del centre pendent de reurbanitzar

L'Ajuntament de Puigcerdà ha portat a terme aquestes últimes setmanes les obres de reurbanització del carrer dels Ferrers, l'últim vial del centre urbà que quedava per remodelar al cor de l'illa de vianants.

L'actuació forma part del programa d'obres del Pla de Millora de la trama urbana que l'Ajuntament de Puigcerdà porta a terme principalment a la primavera i a la tardor per afectar el mínim possible les campanyes turístiques.

Les obres han tingut un termini d'execució de tres setmanes i han consistit en tres actuacions principals: l'obra civil, la col·locació d'una nova superfície de paviment amb aglomerat asfàltic i la part hidràulica del subsòl. En aquest últim apartat, el carrer dels Ferrers és dels últims del centre que encara tenia les canonades de la xarxa d'aigua de fibrociment, les quals el consistori ha substituït per canonades de polietilè, tal com ha anat fent en les obres que ha impulsat arreu del nucli urbà en els últims anys.

El pressupost del projecte ha estat de 40.200 euros que ha aportat el mateix Ajuntament amb fons propis. Les obres van iniciar-se fa dues setmanes i, després d'uns dies d'haver consolidat la renovació de les xarxes subterrànies, ara els operaris clouran l'actuació amb el nou vial i les voreres renovades.



Connecta la plaça Barcelona

El carrer dels Ferrers és un vial que, tot i que és curt i estret, és de gran importància per a la gestió del trànsit de vehicles al nucli antic perquè connecta la nova plaça de Barcelona i els vials que hi arriben des de l'entrada de la vila i la zona de l'Estany amb el passeig 10 d'Abril. Per això l'equip de govern municipal va descartar integrar urbanísticament el carrer a l'illa de vianants amb un disseny de voreres amples.

Els últims anys el carrer dels Ferrers no tan sols havia anat quedant desfasat respecte dels del seu entorn sinó que l'erosió causada pel gel i la potassa havia originat zones irregulars i nombrosos sots. L'última fase d'aquesta actuació permetrà al consistori tenir les obres enllestides amb l'inici de la nova temporada turística d'hivern i la consegüent campanya de manteniment dels carrers durant les nevades i episodis de gelades amb l'ús de la sal potassa.