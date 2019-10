Llívia batejarà la cruïlla de davant de l'ajuntament com a plaça 1 d'Octubre

El plànol urbà de Llívia gua-nyarà una plaça al centre de la vila allà on ara hi ha una cruïlla de car-rers. No serà per una actuació urbanística sinó arran d'una decisió política de l'equip de govern municipal, que ha decidit evidenciar el seu suport al procés sobiranista batejant el tram del carrer de davant de la casa consistorial com a plaça 1d'Octubre.

L'equip de govern que encapçala l'alcalde Elies Nova (ERC) ha decidit crear la plaça 1 d'Octubre en el marc dels actes de commemoració del segon aniversari del referèndum per la independència de Catalunya. Amb aquesta finalitat, Nova ha anunciat que portarà la proposta al pròxim ple municipal perquè la corporació hi doni suport i es pugui oficialitzar el canvi en la nomenclatura de l'actual cruïlla. La futura plaça 1 d'Octubre ocuparà l'espai on ara hi ha l'ajuntament, al carrer dels Forns número 10, a la confluència amb la pujada de l'Església.

Es tracta d'un espai reduït molt cèntric i freqüentat per veïns i visitants perquè no tan sols hi ha l'Ajuntament sinó també el Museu Municipal amb l'antiga Farmàcia Esteve, la Torre Bernat de So i l'accés a l'església de la Mare de Déu dels Àngels.

El canvi del nom del carrer en aquest tram comportarà la renovació de l'adreça oficial del mateix ajuntament, que haurà de modificar les seves dades. Elies Nova ha argumentat que la mesura respon a la voluntat del seu equip de govern de visualitzar el seu suport i el del poble de Llívia al procés de creació de la República així com homenatjar la jornada de votacions viscuda també amb intensitat al municipi. La mesura se suma a la presa també per l'Ajuntament de Bellver, que fa un any va batejar com a plaça 1 d'Octubre la zona verda amb parc infantil situada davant el centre cívic Escoles Velles i la llar d'infants municipal.