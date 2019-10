Andorra reobre el debat d'unir-se per tren amb Barcelona per la Cerdanya

Un estudi realitzat per un matemàtic andorrà ha reobert al Principal el debat sobre la possibilitat de connectar-se per tren amb Barcelona a través de la Cerdanya i l'Alt Urgell. El Centre de Congressos Lauredià de Sant Julià de Lòria ha confirmat la presentació, divendres dia 18 al matí, de l'estudi, el qual té com a principal objectiu demostrar la viabilitat econòmica i urbanística de la construcció d'un nou ramal ferroviari que partiria de l'actual R3 de rodalies entre Barcelona i Puigcerdà. Aquest és un projecte que al llarg de la història Andorra ha anat plantejant en paral·lel al de la connexió amb la línia de la Pobla de Segur i la construcció d'un aeroport.

L'estudi l'ha realitzat el matemàtic andorrà Sebastià Mijares, de 21 anys, segons ha publicat El Periòdic d'Andorra. L'autor ha tingut l'impuls de realitzar l'estudi després de viure reiteradament les cues que es creen a les fronteres andorranes i per accedir a la Cerdanya en el trajecte de connexió per carretera amb Barcelona. L'estudi planteja una línia de tren que partiria de l'actual estació d'Urtx-Alp, és a dir en el tram d'arribada de la línia a la Cerdanya al final del descens de la Molina. En aquest punt, el nou ramal es dirigiria cap al Segre per dibuixar un itinerari paral·lel a la carretera N-260 i la llera del riu fins a la Seu d'Urgell. En aquest punt, els combois enfilarien cap al nord seguint el curs de la Valira i la carretera que uneix la capital alt-urgellenca amb la frontera del riu Runer. En total, el nou ramal ferroviari fins a Andorra, amb una línia de vies, tindria una llargada de 59 quilòmetres que es podria construir en un termini aproximat d'un any. Segons l'estudi de Mijares, el cost total del projecte se situaria al voltant dels 221 milions d'euros. Aquests càlculs es basen en l'exemple d'altres projectes ferroviaris fets a l'Estat espanyol. L'estudi conclou que amb aquesta infraestructura, i les millores pendents d'aplicar a l'actual traçat de l'R3 en el seu recorregut per comarques com Osona, el Ripollès i la Cerdanya, el trajecte entre Barcelona i Andorra es podria fer en poc més de quatre hores. Aquest temps es podria reduir per sota de les tres hores amb combois puntuals que no fessin totes les parades, segons planteja el projecte. Actualment el viatge entre Puigcerdà i Barcelona en tren dura més de tres hores.

Mijares ha presentant el document al ministeri d'Economia i Ordenament Territorial del govern d'Andorra i a la Cambra de Comerç. Els responsables del govern ja han mostrat la seva predisposició a analitzar l'estudi, segons el rotatiu.