Bellver reviu la seva història a cop de teatre

Des de fa dos anys els visitants de Bellver de Cerdanya en marxen amb alguna cosa més. El passeig pels trams de muralla, la plaça Major porxada i la resta del nucli antic són alguna cosa més que un escenari mut. Dos actors locals, amb el suport de l'Agrupació Teatral la Moixa, a la qual pertanyen, i l'Ajuntament, han aconseguit consolidar una visita guiada teatralitzada que repassa la història del poble des del segle XVII, així com el seus personatges més emblemàtics.

El projecte d'organitzar les visites teatralitzades al barri antic de Bellver va néixer després de la posada en escena de l'obra Molt soroll per no res a càrrec de la companyia local de teatre. Un dels actors, que alhora es dedica a recopilar la història del poble, Ventura Altarriba, va veure la idoneïtat de conservar els personatges còmics de l'obra i treure'ls al carrer per explicar la història de Bellver.

Després d'unes primeres escenificacions fent-les sol, s'hi va afegir Abel Jordan, amb qui havia fet de parella còmica a l'obra de Shakespeare. Així va ser com en Cirera i l'Agràs van reviure als car-rers empedrats del nucli antic com a dos bellverencs del segle XVII que havien viscut en una de les coves que amaga la muralla: en Cirera, un autèntic Montané de l'Ingla, i l'Agràs, un fill de ca l'Escultor de baix. Els dos personatges es presenten als visitants, molt ben conservats perquè han estat en un «bon rebost com les llonganisses» des que van desaparèixer l'any 1707 després d'un atac de les tropes franceses.

El guió de la visita repassa les guerres que ha patit Bellver des de la dels 30 anys el 1648 fins a l'actualitat com a escenari fronterer dels conflictes entre els estats espanyols i francès així com personatges de la història local com ara Aldolça Rossa, que va estar tancada a la torre de la presó, l'anarquista El Cojo de Málaga o Gustavo Adolfo Bécquer, que va fer una estada a Bellver. L'itinerari recorre el turó sobre el qual s'assenta el nucli antic del poble i porta els visitants de la panoràmica vers l'Alta Cerdanya, la Tosa i l'olla de Núria cap a la del Baridà i el Cadí, al costat de ponent. Els turistes que participen en l'activitat veuen complementades les explicacions amb la descoberta de l'extens paisatge. Una combinació que a ulls dels visitants converteix la visita a la Cerdanya en alguna més que un passeig pel Pirineu.



Sortides fixes a l'estiu

L'èxit immediat de les visites les han convertit en un referent en l'oferta cultural i turística de la Cerdanya, amb un calendari estable en col·laboració amb l'Ajuntament. Així, entre juliol i agost els actors en programen tres de fixes coincidint amb la temporada túristica d'estiu i al llarg de l'any n'ofereixen altres a escoles i grups que ho demanen.

La resposta dels espectadors ha estat molt bona, tal com explica Jordan: «L'any passat ja vam tenir grups de fins a 170 persones i aquest any hem fet grups de 60, 70 i 80... fins i tot la gent del poble surt molt sorpresa de detalls que no coneixia, de pedres que expliquen històries que desconeixien totalment; hem recollit algunes de les històries de Bellver i les hem fos en una». Durant l'hora i quart que dura la visita, en Cirera i l'Agràs recorren els carrers del turó de Bellver i hi entren per l'històric Portal i passen, per exemple, pels miradors que ocupen els antics baluards o l'antic carrer dels oficis. Els fan descobrir els trams de l'antiga muralla amagats entre les cases i els vestigis a les pedres de l'antiga activitat dels bellverencs com ara petites escultures que sorgeixen dels llindars centenaris.

En Cirera i l'Agràs interpel·len els espectadors i els fan participar en un ambient que combina la seriositat i rigorositat de la història i l'humor dels dos personatges còmics. Amb aquesta recepta teatral, tant grans com petits s'impliquen en l'activitat i segueixen amunt i avall els dos personatges. Quan marxen, ja són una mica part de Bellver.