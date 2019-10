Espanya i França obren negociacions sobre l'ús de l'aigua a la Cerdanya

Els estats espanyol i francès s'han compromès a crear una comissió de treball per resoldre els conflictes que arrossega la Cerdanya sobre la captació d'aigua provinent del costat nord de la frontera. Representants dels dos estats han acordat crear aquesta taula de treball i activar-la en les pròximes setmanes per tal que es pugui fer una primera reunió el mes de desembre. La creació d'aquesta comissió s'ha acordat en el marc d'una visita dels màxims responsables de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), organisme que depèn del ministeri de Transició Ecològica, a Puigcerdà i a Perpinyà.

Les disputes entre municipis de l'Alta i la Baixa Cerdanya per la captació i l'ús d'aigua, així com els projectes de millora de les instal·lacions d'aquestes captacions, són diverses. Segons ha enumerat el Consell Comarcal, sobre la taula hi ha principalment quatre qüestions: la reclamació per part de França dels pagaments sobre les captacions d'aigua en territori francès per a ús espanyol. Aquestes reclamacions afecten la sèquia de la Solana Ger, el canal d'Angostrina, que abasteix el municipi de Llívia, i el Canal Internacional de Puigcerdà, municipi amb el qual existeix un litigi iniciat als tribunals de Puigcerdà; la recollida d'aigües residuals d'alguns municipis de Cerdanya sota administració francesa connectats a la depuradora de Puigcerdà, que és una qüestió «cabdal» per al Consell Comarcal; el conveni del 1987, fet però no signat, que garanteix el subministrament d'aigua de boca a Llívia, el qual es fa del riu d'Er i que no és respectat pels municipis de l'Alta Cerdanya, segons ha remarcat el mateix Consell Comarcal, perquè agafen més aigua, amb la consegüent afectació del cabal del riu; i un paquet de projetes en el qual hi ha la reconstrucció de la presa de captació d'aigua de Riutés, l'homologació del mesurador Parshall localitzat al costat de la fita de frontera 472, que és el d'entrada a ter-ritori espanyol.

Finalment, la comissió també tindrà sobre la taula altres temes relacionats amb el cabal d'aigua de Puigcerdà, entre les quals la captació d'aigua des de la font Freda i la font Negra del municipi de Guils de Cerdanya, com ha exposat el Consell. Les delegacins reunides a Puigcedà van estar encapçalades, en nom de la CHE, per la seva presidenta, María Dolores Pascual, i el comissari d'Aigües, René Gómez, i en nom de la Cerdanya, la presidenta del Consell, Roser Bombardó, l'alcalde de Llívia, Elies Nova, el conseller de Medi Natural i Sostenibilitat, Isidre Chia, el tinent alcalde de Puigcerdà, Pere Valiente, i el president de la Comunitat de Regants de la sèquia de Solana Ger, Pere Oliu. La delegació de la CHE es va reunir amb el prefecte francès Étienne Guyot.