Puigcerdà duplica l'espai del centre de dia i hi crea noves zones de relaxació

La Fundació Hospital de Puigcerdà, ens que gestiona les atencions primària i sociosanitària, ha enllestit les obres d'ampliació del centre de dia, amb la qual cosa el servei ha duplicat el seu espai hàbil i ha modernitzat les instal·lacions, segons han explicat els responsables de la fundació. El projecte ha comportat una inversió de 60.000 euros.

L'ampliació del centre de dia de la residència sociosanitària, que ha permès sumar al servei 100 metres quadrats de dependències, ha inclòs el trasllat del servei de rehabilitació i l'ampliació del menjador principal dels residents. Segons han explicat des de la Fundació Hospital de Puigcerdà, les obres han permès la creació de dues zones diferenciades. Per una banda, el menjador, que a més de duplicar l'espai ha gua-nyat una zona de relaxació per a després dels àpats, i, per l'altra, la nova zona de rehabilitació, que esdevé el nucli central del centre de dia amb tres ambients: la sala per veure la televisió, una zona de calma i lectura amb llar de foc i una àrea multifuncional àmplia, segons han descrit els responsables del centre. La nova zona permet realitzar-hi la teràpia ocupacional, els tallers d'estimulació cognitiva, les activitats d'oci, la física, així com sessions puntuals de cinema, musicoteràpia, jocs de taula i la preparació de sortides. Des de la fundació han argumentat que el projecte té com a objectiu continuar millorant la qualitat del servei als residents: «Per a nosaltres cada persona és única i singular, i intentem potenciar les seves capacitats respecte al que la fa dependent, sempre en un marc de respecte i de reconeixement als seus desitjos i preferències».