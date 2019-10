La Molina i Masella activen les proves de canons per preparar la temporada

Les primeres baixades de les temperatures a la Cerdanya aquesta tardor han permès als responsables de les estacions d'esquí alpí de La Molina i Masella activar el protocol de preparació per s la nova temporada d'hivern amb les proves prèvies als canons de neu. Les dues estacions d'Alp ja han començat la posada al dia de les xarxes d'innivació de les pistes en espera que els primers temporals facin possible l'establiment d'una previsió segura per a l'obertura dels dominis. Amb tot, els responsables de les estacions confien poder estrenar la nova campanya les primeres setmanes de novembre, tal com va fer Masella la temporada passada engegant els remuntadors el dia 1. En paral·lel a les proves dels canons de neu, els operaris també realitzen aquestes setmanes prèvies a l'estrena altres operacions, com ara les proves de càrrega dels remuntadors a fi de comprovar que continuen garantint la seguretat dels esquiadors.



Forfets a la venda

Complementant la feina prèvia a la temporada, les oficines també han començat a llançar les campanyes de les promocions en forfets i tarifes. Així, Masella ja tramita via web l'abonament de temporada i els combinats d'esquí diürn i nocturn a un preu de 570 eruos el diürn amb suplement de 60 euros sumant-hi el nocturn.