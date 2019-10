La Fira de Sant Ermengol cita el Pirineu a la Seu per superar els 50.000 visitants

La Seu d'Urgell va inaugurar ahir una nova edició de la mil·lenària Fira de Sant Ermengol, una cita comercial referent al Pirineu. Com cada tercer cap de setmana del mes d'octubre des de fa segles, empresaris i veïns del Pirineu van obrir un certamen comercial que té en el sector agroalimentari i, amb més força en les últimes tres dècades, en el dels formatges artesans, els seus grans puntals.

La Seu espera rebre durant la Fira, que continua avui, diumenge, més de 50.000 visitants. En aquesta edició de la Fira dels Formatges Artesans, un dels grans atractius està marcat per la implicació dels formatgers contra la repressió de l'Estat i a favor de l'alliberament dels presos polítics. Tant és així que molts dels artesans formatgers van omplir els seus estands de llaços grocs, el cartell emblemàtic «Aixafem el feixisme» de Pere Català Pic i fotografies dels presos i missatges a favor del seu alliberament. Bona part de la cinquantena de productors han decidit donar la meitat de la recaptació dels tastets a la causa sobiranista.

La Fira de Sant Ermengol, que encara obrirà avui, ofereix als visitants diversos àmbits sectorials repartits en diferents espais de la ciutat. Així, el recinte firal en què es converteix el centre de la capital alt urgellenca proposa espais dedicats a la ramaderia, amb mostra de bestiar boví i equí; l'espai dedicat a l'artesania; el de la venda ambulant amb unes 400 parades instal·lades als carrers cèntrics, com ara el Passeig Joan Brudieu, i l'espai dels concessionaris de vehicles, que mostren les novetats pel que fa a cotxes i vehicles ramaders. Els últims anys la Fira de Sant Ermengol ha fet una nova aposta per als productes agroalimentaris locals, no tan sols en la ja reputada Fira de Formatges Artesans del Pirineu sinó també en els estands de Gustum Tast KM 0 en la que es poden degustar aliments de 12 productors de l'Alt Urgell, i la mostra culinària Aliments del Territori de la Diputació de Lleida.