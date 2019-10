La radioafició s'aferra al romanticisme de la comunicació per sobreviure en l'era global

L'entitat Radioclub La Baells Radioaficionats del Berguedà va celebrar ahir a Sant Corneli la primera trobada anual. Els aficionats a aquesta fórmula analògica de la comunicació s'agafen al seu vessant més romàntic per mantenir-se en l'actual era de la comunicació.



La cita va aplegar a l'antiga colònia de Cercs 130 aficionats a la comunicació a través de les ones electromagnètiques en el que va ser la primera edició d'una trobada que neix per enfortir l'entitat. Aquesta associació s'ha creat tot just fa un any, a pesar de la llarga trajectòria en la transmissió per ràdio dels seus membres. A la trobada hi van prendre part els 30 membres de l'entitat, que són del Berguedà, així com aficionats del Bages, Andorra i de l'Estat espa-nyol. En aquest sentit, la creació de l'associació Radioclub La Baells, ha permès vertebrar, ara sí, a través de reunions presencials, uns contactes que existeixen des de fa dècades. La pràctica totalitat dels aficionats tenen edats de partir de quaranta anys.



L'enfortiment d'aquesta relació la fan en un entorn local, nacional i mundial de canvi permanent en l'àmbit de les comunicacions. I és que la irrupció, fa dues dècades, de la telefonia mòbil, i, en els últims deu anys, l'ús d'Internet personal a través dels smartphones ha canviat de dalt a baix la perspectiva de la comunicació global. Els radioaficionats es veuen com uns romàntics d'una comunicació que amb ells ja era efectivament global però, també, amb un caire de servei. Els aficionats reunits ahir a Sant Corneli rememoraven entre converses la comunió que creava l'establiment de comunicacions amb altres aficionats situats a punts remots i allu-nyats del planeta. Aquelles connexions manuals no suposaven tan sols l'aliment motivador del hobby sinó que, alhora, permetia crear una xarxa d'informació a través de les persones. Ara, amb la telefonia mòbil i l'accés instantani a Internet, la comunicació és absolutament popular però, alhora, impersonal, segons van coincidir alguns radioaficionats.



L'auge de les noves comunicacions a través d'Internet, però, no és vist per tots els radioaficionats com l'envestida d'un enemic, sinó que molts se n'aprofiten. Segons els membres del Radio Club La Baells, prop del 30% dels aficionats a la comunicació per ràdio ja han adoptat tecnologia digital i tenen o bé aparells que combinen els sistemes analògics i digitals o bé plenament numèrics. La ràdiocomunicació amb sistemes analògics tradicionals requereixen d'un equip de dispositius formats per un transceptor, que disposa de receptor i emissor d'ones, una antena i una font d'energia que tant pot provenir de la xarxa elèctrica com d'una bateria. Aquest equip es pot adquirir per cent euros, si bé també es pot sofisticar amb aparells més cars que fan pujar la inversió fins als milers d'euros. Els equips digitals, en canvi, són més cars amb preus bàsics a partir dels milers d'euros, i per fer-los funcionar cal tenir un alt coneixement informàtic.



Aquesta unió entre la tecnologia analògica i la digital no impedeix als aficionats a aquesta activitat mantenir l'emoció dels contactes per ràdio amb altres emissors de la resta del món. Això és així perquè l'essència de l'afició no és només establir el contacte amb altres emissors repartits pel globlus, sinó intercanviar dades i, fins i tot, compartir informació, i aquesta és també l'essència de la comunicació actual a través de les xarxes digitals. Per això els aficionats a la radiocomunicació esperen que la puixança de la connectivitat social pugui generar nous aficionats als radioclubs.



El funcionament bàsic de la comunicació a través de ràdio parteix de la connexió per freqüències, en funció de les quals es pot establir connexions en l'àmbit local o internacional. Des de Cercs, per exemple, a partir de segons quines bandes i freqüències, un aficionat pot establir contacte amb altres emissors que són a Berga o altres continents si les ones aconsegueixen arribar a la ionosfera i desplaçar-s'hi. A través d'aquest entorn situat a l'atmosfera, les ones electromagnètiques poden arribar a qualsevol racó del planeta. El Radioclub La Baells ha arrencat amb força la seva activitat. En aquest primer any, els seus membres ja han pres part en una trobada a Oviedo, a Cerdanyola del Vallès i a Montesquiu. Durant l'última edició de la Patum, l'entitat també va fer conèixer la festa berguedana a tot el món a través de les ones i van aconseguir contactes a l'Àsia i Austràlia, als quals els van enviar una targeta digitalitzada amb imatges del Corpus berguedà. L'associació també ha establert contacte amb altres entitats com ara ARCAT del Bages, la qual coorganitza un dels concursos de més prestigi a Catalunya entre els radioaficionats.