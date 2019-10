Queixans convertirà l'antic ajuntament en un pis social per a famílies del poble

L'Ajuntament de Fontanals té sobre la taula la creació d'un habitatge social a l'edifici de l'antic ajuntament de Queixans. Es tracta d'un local que havia estat la seu del consistori de Queixans abans de la unió amb Urtx i la creació de l'actual municipi de Fontanals.

El pis social de Queixans farà uns noranta metres quadrats. Les obres de rehabilitació per convertir-lo en habitatge familiar començaran aquest mateix any gràcies a una partida pressupostària de 90.000 de euros que hi ha destinat l'equip de govern.

Aquest habitatge social se sumarà a un altre que en les pròximes setmanes posarà a concurs l'Ajuntament i que és al Vilar d'Urtx. Aquest pis social, situat a la plaça de l'Ajuntament, fa uns cent metres quadrats, de manera que, com el de Queixans, podria acollir una família amb fins a dos i tres fills. Aquesta actuació ha comportat una inversió també de 90.000 euros. La intenció de l'equip de govern és que el concurs d'adjudicació es pugui completar en els pròxims mesos i que ja s'hi pugui instal·lar alguna família del municipi.

L'alcalde, Ramon Chia, ha argumentat que la voluntat de l'Ajuntament a l'hora de projectar habitatge social és, principalment, que els fills de les famílies del municipi puguin continuar vivint-hi a pesar dels preus de lloguer i compra de les cases al municipi, que passa per ser un dels focus de segones residències de la comarca. En aquest sentit, Chia ha argumentat que «la preferència a l'hora d'adjudicar-los serà sempre per a gent del municipi perquè la gent, per exemple, de Queixans i Urtx volen quedar-se als seus pobles, com és natural».