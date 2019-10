L'Ajuntament d'Alp posarà radars entre el poble i la Molina per reduir la velocitat

L'avinguda d'Alp de la Molina on l'Ajuntament instal·larà radars per evitar que els conductors hi corrin

L'Ajuntament d'Alp està decidit a augmentar la seguretat per al veïnat de la Molina, on molts conductors circulen a velocitats per sobre dels límits. Hi instal·larà radars de velocitat, i aplicarà un règim de sancions. El consistori està estudiant si instal·la radars fixos o per tram, així com el sistema que regularà la gestió de les sancions. El seu desig és tenir el nou protocol tan aviat com sigui possible. La mesura té un segon objectiu: poder eliminar les actuals bandes elevades que dificulten l'extracció de la neu i malmeten els vehicles.

L'avinguda d'Alp, el vial central que creua el barri en paral·lel a la via del tren i l'estació, es converteix, principalment a l'hivern, en un carrer molt transitat en el qual els vehicles, tant turismes com camions i autocars, circulen a una velocitat que resulta perillosa per als vianants. Per mirar de reduir aquesta velocitat, l'Ajuntament ja va fer passos de vianants elevats, que obliguen els conductors a reduir la velocitat a cada extrem de l'avinguda, i alhora va instal·lar senyalització vertical que recorda la presència de vianants. No obstant això, la mesura ha resultat insuficient, de manera que ara l'equip de govern s'ha proposat de resoldre la situació amb el nou sistema sancionador. Alhora, la instal·lació dels radars es complementarà amb la instal·lació de semàfors que avisaran de la necessitat de reduir la velocitat.

En paral·lel, l'eliminació de les bandes elevades permetrà que es faciliti l'extracció de la neu quan s'acumula i, també, evitar les avaries mecàniques que provoquen sovint aquests elements elevats. La Molina rep el trànsit de les estacions, el tren i la variant de la collada de Toses.