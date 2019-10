Éller inicia una campanya contra una promoció de cases que dobla el poble

Els veïns d'Éller, un dels pobles que formen el terme municipal de Bellver, s'han unit en una campanya que sota el nom «Salvem Éller» pretén fer pressió a les autoritats polítiques i urbanístiques per evitar la construcció d'una promoció de cases que doblaria l'actual nucli urbà. Els veïns alerten que la creació d'una urbanització a l'entrada del poble per a 22 cases, que amb tota probabilitat serien de segona residència, trencaria l'actual equilibri natural i econòmic, basat en la ramaderia i els serveis turístics lligats al paisatge.

La vintena de veïns d'Éller han iniciat una campanya de recollida de signatures que té, per ara, l'objectiu principal de fer força davant les administracions, perquè el prat de quasi una hectàrea on s'haurien de construir els 22 habitatges unifamiliars està en procés de revisió per part de la comissió d'Urbanisme de la demarcació de Lleida. El departament de Ter-ritori ha inclòs aquests terrenys en el Pla Director Urbanístic de revisió de sòls no sostenibles de l'Alt Pirineu plantejant-ne una reducció en extensió, en lloc de la «completa extinció», com demanen els veïns. Aquest procés de possible revisió està en fase d'informació pública i presentació d'al·legacions, fins al 7 de novembre. Els impulsors de la campanya sostenen que les 22 cases a l'entrada del poble, darrere l'actual font de la plaça, trencarien la fesomia històrica del llogarret, format per masos de tipus tradicional, amb era, paller i murs de pedra seca arreu. Els veïns consideren aquest creixement «desmesurat» i «en total desacord amb els valors arquitectònics i paisatgístics» del poble, i, per tant, el «desvirtuarien».