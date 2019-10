L'aeroport de la Seu supera les proves tècniques per fer operacions amb GPS

Les proves d'operacions de vol amb GPS i males condicions de visibilitat que es van fer a l'aeroport Andorra la Seu d'Urgell han resultat satisfactòries i, doncs, la instal·lació ha superat una prova més per poder acollir amb plenes garanties vols comercials. Aeroports de Catalunya ha confirmat que els assaigs tècnics realitzats fa unes setmanes a la pista d'aterratge de Montferrer van resultar satisfactoris i que, per tant, ja no queda cap impediment de tipus tecnològic per posar en pràctica el sistema.

Des de l'òrgan gestor dels aeroports del país han apuntat que ara tan sols queda que la Comissió Interministerial dels ministeris de Defensa i Foment (CIDEFO) donin el vistiplau definitiu, amb la qual cosa el nou protocol d'aterratges i enlairaments en condicions de mala visibilitat es podria començar a aplicar en els pròxims mesos. Es tracta, en tot cas, de decisions tècniques i no pas polítiques. Els responsables d'Aeroports no han volgut posar un termini fix però han remarcat que una vegada superades les proves sobre el terreny, que validen els estudis previs realitzats pel departament de Sistemes Aeroespacials, Transport Aeri i Aeroports de la Universitat Politècnica de Madrid, ja no hi hauria d'haver nous impediments. El sistema que s'està instal·lant a l'aeroport alt-urgellenc es basa en el sistema de navegació per satèl·lit Global Navigation Satellite System (GNSS), el qual emet senyals que permeten localitzar les aeronaus en dies de meteorologia adversa. Això evitarà situacions com les viscudes en els vols comercials estrenats l'any passat, que es van haver de desviar a Girona.