La Seu d'Urgell reuneix mitjans locals del Pirineu en un primer congrés

La Seu d'Urgell s'ha convertit des d'ahir a la tarda fins avui al migdia en l'epicentre de l'intercanvi d'experiències entre diversos professionals de la comunicació que duen a terme la seva tasca al Pirineu. La sala Sant Domènec de la capital alt-urgellenca acull els més de 160 inscrits al 1r Congrés Interpirinenc de Mitjans de Proximitat, organitzat per l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (AMIC) i que pretén «posar en valor» la seva contribució a la dinamització territorial, pels vincles que s'estableixen entre els seus editors i el públic. A banda de la creació de comunitats, els principals eixos de la trobada, que ha reunit més de seixanta persones de fora de Catalunya, tenen a veure amb la transformació tecnològica i el model de negoci d'aquestes publicacions.

El president de l'AMIC, Ramon Grau, va explicar que s'ha volgut focalitzar el congrés en l'àmbit del Pirineu perquè considera que aquest territori pot servir d'exemple de cara a explicar la importància que tenen els mitjans de proximitat com a «eina d'identitat i arrelament» en comunitats que «necessiten molt que hi hagi mitjans petits però forts». A més, va afegir que la seva incidència pot contribuir a «evitar el despoblament en tots els sentits».

Grau també va dir que la serralada és el nexe comú dels territoris que tenen presència a la trobada i que, bàsicament, són Catalunya, Aragó, Navarra, País Basc, l'Arieja, Andorra i la Catalunya Nord. També va detallar que s'ha buscat la «transversalitat» en les ponències que es duen a terme entre ahir i avui. En aquest sentit, la coordinadora dels continguts del congrés, Carmina Crusafont, va explicar que un dels objectius és generar «connexions» entre professionals de la comunicació que treballen en diferents zones d'aquest àmbit.

Per la seva banda, el vicedegà de la facultat de Comunicació i professor de periodisme de la Universitat de Navarra, Ramón Salaverría, que va presentar un estudi sobre l'evolució dels mitjans digitals en els darrers 25 anys, va posar de manifest que al conjunt de Catalunya, Aragó, Navarra i País Basc n'hi ha actualment 859 i que, d'aquests, un 62,1% han nascut en aquest format. De fet, segons el seu informe, la proliferació d'aquest tipus de publicacions va tenir un repunt important entre els anys 2008 i 2014, en un context de crisi econòmica.

Salaverría va explicar que al Pirineu hi ha molts mitjans digitals on només treballa una persona, ja siguin locals o especialitzats. També va afegir que durant la pròxima dècada hi ha possibilitats que, en diversos casos, aquests es converteixin en «hegemònics». La seva investigació també conclou que a les zones on hi ha diversitat lingüística creix el nombre de mitjans digitals respecte a d'altres ter-ritoris.