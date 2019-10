El Govern concedeix una nova ajuda de 300.000 euros a l'esquí de fons

Nou cop de mà de l'administració a les estacions d'esquí nòrdic. El Govern, a través de Ferrocarrils de la Generalitat, ha signat aquest divendres un conveni de col·laboració amb la Mancomunitat de Municipis per a la Promoció de l'Esquí Nòrdic, ens que representa les set estacions de fons del Pirineu català, a partir del qual els camps de neu rebran 300.000 euros.

L'aportació per a les set estacions d'esquí nòrdic es planteja com a vital per a la subsistència d'unes instal·lacions de caire municipal que basen la seva viabilitat en el fet que nevi, ja que cap no disposa de xarxa de canons d'innivació com les estacions d'esquí alpí. El nou acord estableix una ajuda directa d'uns 43.000 euros per a cada un dels camps de neu: Guils Fontanera, Lles i Aransa a la Cerdanya; Sant Joan de l'Erm i Tuixent la Vansa a l'Alt Urgell; i Bosc Virós i Tavascan al Pallars Sobirà. En l'acte de signatura del conveni hi han pres part l'alcalde de la Seu com a president de la mancomunitat que gestiona la marca Tot Nòrdic, Jordi Fàbrega, i el president de Ferrocarrils de la Generalitat, Ricard Font.

La partida de quasi 300.000 euros ha d'anar destinada al Pla d'Infraestructures i Desenvolupament de les estacions, el qual ha de fixar les necessitat reals de cada camp de neu i el seu projecte de viabilitat com a motor de l'economia de cada municipi. El departament de Territori va fixar el desenvolupament d'aquest pla en el marc de la també nova Taula estratègica de les estacions de muntanya. El Govern estima que les estacions de muntanya suposen un impacte directe de 250 milions d'euros, i 500 d'indirectes.