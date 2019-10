Mor el pilot en l'accident d'un planador al nord del refugi de Malniu, a Meranges

Un home va morir, ahir a la tarda, en l'accident d'un planador monoplaça que pilotava, al nord del refugi de Malniu, a Meranges. Ahir no se sabien les causes de l'accident, que s'investigarà. Els Bombers van trobar el cos de l'aviador després de rebre l'avís de l'aeròdrom de la Cerdanya, d'on s'havia enlairat, que hi havien perdut la comunicació per ràdio.

Fonts dels Bombers van informar que els Mossos d'Esquadra «estan fent les gestions pertinents per tal d'identificar la persona finada i fer l'aixecament del cos». Fonts de la policia van explicar que l'àrea on hi va haver l'accident és de molt difícil accés. Per això aquesta nit el seu cos hi ha romàs i aquest diumenge és previst que es faci l'aixecament del cadàver.

Els fets van tenir lloc ahir a la tarda. Els Bombers van rebre un avís a les 17.14 hores de l'aeròdrom de la Cerdanya «perquè havien perdut la comunicació amb un planador monoplaça». El planador havia sortit de l'aeroport «feia una estona i s'hauria perdut la connexió per ràdio quan sobrevolava la zona del sud del Puigpedrós», a la Cerdanya. Els Bombers van activar dues dotacions, una de terrestre i una d'aèria, «aquesta amb efectius dels GRAE munta-nya, que van localitzar l'aeronau als volts de les 17.30 hores». Els Bombers van aterrar a 2.000 metres d'altura, «al nord del refugi de Malniu, a uns 50 metres d'on ha caigut, i han trobat el cos del pilot sense vida dins el planador».

La Unitat Tècnica de Seguretat Aèria dels Mossos d'Esquadra, en coordinació amb la Comissió d'Investigació en Accidents i Incidents Aeris d'Aviació Civil, durà a terme la investigació per esbrinar les causes de l'accident.