Rescaten el cos del pilot del planador mort en un accident aeri a Meranges

Els Mossos d'Esquadra van fer el rescat ahir del pilot que dissabte a la tarda va morir en un accident mentre pilotava un planador monoplaça (vegeu Regió7 del diumenge, 27 d'octubre).

El pilot que va perdre la vida a l'accident del planador a la Cerdanya és Quim Duran Porta, enginyer i màster en direcció d'empreses, que era veí de Sant Cugat i mantenia una estreta relació amb les comarques del Berguedà i la Cerdanya.

Ahir, diumenge a 3/4 de 8 del matí, una unitat de la policia científica i una altra de seguretat aèria dels Mossos d'Esquadra es van desplaçar fins al lloc on havia caigut el planador. A les 9.40 h hi va anar l'helicòpter dels Bombers de la Generalitat i va fer el traslladat el cos fins a l'aeròdrom de la Cerdanya. La policia catalana va muntar un dispositiu per custodiar la zona on el planador s'havia estavellat dissabte a la tarda que va mantenir durant tota la nit.

La Unitat Tècnica de Seguretat Aèria dels Mossos d'Esquadra, en coordinació amb la Comissió d'Investigació en Accidents i Incidents Aeris d'Aviació Civil, porta a terme la investigació per esbrinar les causes de l'accident.

Els fets van tenir lloc dissabte a a la tarda. Els Bombers van rebre un avís a les 17.14 hores de l'aeròdrom de la Cerdanya «perquè havien perdut la comunicació amb un planador monoplaça». El planador havia sortit de l'aeroport «feia una estona i s'hauria perdut la connexió per ràdio quan sobrevolava la zona del sud del Puigpedrós», a la Cerdanya. Els Bombers van activar dues dotacions, una de terrestre i una d'aèria, «aquesta amb efectius dels GRAE de muntanya, que van localitzar l'aeronau pels volts de les 17.30 hores». Els Bombers van aterrar a 2.000 metres d'altura, «al nord del refugi de Malniu, a uns 50 metres d'on ha caigut, i han trobat el cos del pilot sense vida dins el planador».

A causa d'aquest accident, dissabte a la tarda, la Direcció General de Protecció Civil va posar en prealerta el pla AEROCAT. Es tracta del pla especial per a emergències aeronàutiques a Catalunya per afrontar la gestió dels accidents aeronàutics que hi ha a qualsevol punt del territori català, així com a les emergències que hi ha als aeroports, aeròdroms i heliports del país.

Ahir, a primera hora del matí els cossos d'emergència es van activar per fer el rescat. Es va fer l'aixecament del cadàver i els Mossos investiguen les causes de l'accident aeri.