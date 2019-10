Llívia lloga i reforma uns baixos al centre del poble per fer-hi el Casal d'Avis

Els avis de Llívia ja tenen un espai propi per passar el dia jugant, llegint, mirant la televisió o xerrant. Es tracta del nou Casal d'Avis municipal que l'Ajuntament ha adequat a fi que no hagin d'anar separats amunt i avall pels bars de la vila per trobar-se. El nou casal ja ha entrat en funcionament amb una assistència diària.

El nou Casal d'Avis de Llívia s'ha creat en uns baixos del carrer del Raval, 16, un punt que resulta estratègic per als padrins perquè és al principal carrer que creua el centre comercial i de serveis del poble i, alhora, és a mitja alçada en el trajecte entre la part baixa i alta de la trama urbana.

L'Ajuntament ha llogat i remodelat el local per tal d'adaptar-lo a les necessitats dels nous usuaris. Així, l'equipament ofereix un espai lluminós amb butaques, sofàs, taules per llegir i per jugar, cadires, televisió, un equip informàtic, llibreria, cuina i lavabos adaptats a les persones amb mobilitat reduïda.

El local disposa de calefacció i ha estat decorat per crear-hi una atmosfera confortable de llar. Per tal d'adaptar-se a les necessitats horàries de tots els padrins del poble, el Casal obre matí i tarda, des de les deu fins a la una i des de les tres fins a les vuit del vespre entre setmana, i també els diumenges al matí.

El nou espai ja ha començat a farcir el quadrant horari amb activitats per als avis amb, per exemple, un taller de memòria per part de la Creu Roja. L'alcalde de Llívia, Elies Nova, ha remarcat que aquesta era una demanda que feien des de fa temps els veïns de més edat. L'obertura del Casal ha arribat a temps perquè els avis l'utilitzin durant l'hivern, quan més difícil es fa als padrins ser a l'exterior.

La creació d'aquest Casal d'Avis ha comportat l'aprovació per part de l'equip de govern d'una partida pressupostària per les obres que s'ha situat a l'entorn dels 30.000 euros, i per al lloguer, que és d'uns 400 euros mensuals.