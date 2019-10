La segona fase de l'estudi per al tren fins a Andorra en fixa el traçat per Prats i Talló

Els impulsors del projecte de connexió ferroviària entre la Cerdanya i Andorra han iniciat una segona fase de redacció de la proposta que aprofundeix en la concreció d'aspectes com ara els punts per on hauria de passar la línia al seu pas per la Cerdanya i l'Alt Urgell. Aquesta nova fase proposa una la línia de tren que s'uniria al traçat de l'N-260 a l'alçada de Prullans, passant per l'aeròdrom de Fontanals, el costat sud de Bell-ver, i voltant la Seu d'Urgell també pel sud.

El projecte de connexió ferroviària andorrana es bifurcaria de la línia de Renfe R1 més amunt de l'estació d'Urx-Alp i aniria cap a Prullans passant pel costat de l'obaga de la vall pels termes de Prats i Bellver. El matemàtic an-dorrà que ha redactat el projecte, Sebastià Mijares, ha explicat que la proposta «intenta aprofitar el màxim possible el traçat de la car-retera així com els espais on no hi ha pobles, en canvi, entre Prullans i Alàs el tren està obligat a passar a tocar de la ribera del Segre perquè les muntanyes s'hi estre-nyen». El creador del projecte ha afegit que, a l'arribada a l'Urgellet, el tren hauria de passar per la part sud, per la zona del camí d'Adrall fins a arribar de nou al traçat de la carretera N-260, on giraria cap al nord per enfilar la vall del Valira.

Mijares ha apuntat que el nou desenvolupament de l'estudi estarà enllestit amb tota probabilitat aquest mateix any o a inici del que ve. Pel que fa a la reacció del govern andorrà en rebre el pla, Mijares ha explicat que ha estat «freda» però amb el compromís d'estudiar-lo. Per ara cap institució catalana o espanyola s'ha interessat en el projecte.



Pressupost de 221 milions

El projecte presentat a Andorra per Sebastià Mijares, que ara treballa amb altres professionals, parteix d'una iniciativa de caràcter voluntari, segons ha remarcat ell mateix. L'actualització de la proposta també fixarà amb més concreció aspectes com ara el pressupost, el quilometratge i els punts on caldrà fer túnels. No obstant això, Mijares ha apuntat que les grans xifres no canviaran gaire, i plantegen un pressupost de 221 milions d'euros, un traçat de 201 quilòmetres entre Barcelona i Andorra, un volum de fins a 766.500 viatgers a l'any, un temps de trajecte de menys de tres hores i un preu del bitllet per sota dels 20 euros, que, segons el mateix estudi, faria rendible el projecte econòmicament.