La residència de Puigcerdà projecta més zones comunes i un parc infantil al jardí

La Fundació Hospital de Puigcerdà ha anunciat la posada en marxa d'un nou pla de millora de les instal·lacions amb l'ampliació de les zones comunes i la creació d'un parc infantil per a les famílies dels usuaris.

Després de la inauguració de les renovades dependències del centre de dia, en un acte celebrat dimarts amb els dirigents de l'entitat i de l'Ajuntament, la fundació s'ha marcat com a nou objectiu fer una passa més en la confortabilitat de la residència sociosanitària tant pel que fa a l'estada dels residents com a la visita dels seus familiars. El gerent de la fundació, David Fernández, ha explicat que la millora general de les instal·lacions de la residència forma part del pla estratègic de l'entitat: «Hem vist que tenim determinades zones en les quals podem fer actuacions; de moment hem augmentat el 20% l'espai del menjador principal i hem ampliat les zones de relaxació. Ara, a curt termini tenim previstes adequacions d'altres espais exteriors i interiors». L'objectiu d'aquestes noves obres és un millor aprofitament de l'edifici tot reduint passadissos i convertint les noves zones en sales comunes per a la trobada dels residents amb els visitants i les activitats d'oci del dia a dia, amb la finalitat de millorar-ne la qualitat de vida. En aquest sentit, el gerent ha remarcat que «el que volem fer és donar més metres quadrats per al relax i, alhora, renovar també el mobiliari, alguns elements del qual encara són de l'edifici antic; la nostra idea és que el centre sigui cada vegada més acollidor». Per això la fundació ha equipat les noves sales amb sofàs, butaques, llibreries i llars de foc que prioritzen l'ambient de distensió al centre. Aquestes actuacions i l'ampliació del menjador principal i el seu calendari d'obertura també tenen com a objectiu promoure més les visites dels familiars els caps de setmana, els quals ara poden dinar amb els residents al menjador principal com si fossin en un restaurant.