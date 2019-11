L'estació de Lles reformarà el refugi en espera de la llum

L'Ajuntament de Lles té un projecte sobre la taula, de reformes bàsiques del refugi de Cap del Rec, per al qual utilitzarà la subvenció de 43.000 euros que li ha atorgat Ferrocarrils de la Generalitat a través d'un nou conveni amb la Mancomunitat per a la Promoció de l'Esquí Nòrdic. Al paquet de mesures encara no hi ha pogut incloure, però, la connexió del refugi a la xarxa elèctrica.

El projecte inclou actuacions de «millores bàsiques» de l'edifici, segons ha explicat l'alcalde de Lles, Dani Olivera, com ara reformes i redistribució de les habitacions, millora de la xarxa d'aigua calenta i la pavimentació de la zona del porxo. La subvenció, però, no és suficient per afrontar una de les necessitats històriques del refugi: fer-hi arribar l'electricitat, la qual arriba en alta tensió a una caseta transformadora a escassos cent metres de l'establiment turístic. L'electricitat arriba al pàrquing de l'estació des des fa prop d'una dècada però no abasteix els edificis, una situació que l'Ajuntament sempre ha lamentat. En aquest sentit, l'alcalde ha argumentat que aquesta mena de subvencions ajuden molt per anar posant al dia el refugi, però ha apuntat que l'estació requereix una inversió més gran per encarar projectes com el de la connexió elèctrica. Per poder allargar el cablejat elèctric i fer les connexions de l'actual caseta transformadora fins al refugi, l'Ajuntament estima que cal una inversió de prop de 100.000 euros. De totes maneres, Olivera ha remarcat que es tracta d'una actuació que s'haurà d'acabar fent perquè «cau pel seu propi pes» i ha emfatitzat que aquest és un projecte que el nou equip de govern vol afrontar. Les obres de reforma al refugi de Cap del Rec s'iniciaran amb tota probabilitat després de la temporada d'esquí.