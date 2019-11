La Cerdanya posa el patrimoni al servei de la cultura i el turisme

La Cerdanya està en fase d'execució de bona part dels projectes de valorització del seu patrimoni arquitectònic que a través de subvencions europees volen unir l'oferta turística amb la cultura local. La iniciativa, impulsada el 2017 sota el nom «Posicionament Turístic de la Cerdanya. El patrimoni i la cultura com a eixos vertebradors», implica sis municipis i el Consell Comarcal. El projecte suposa una inversió de dos milions d'euros amb una ajuda Feder de 750.000 euros.

En les pròximes setmanes ha de començar la rehabilitació del Casino d'Alp i es licitarà l'operació «Foment cultural a Fontanals de Cerdanya» amb la senyalització de rutes que recorreran els seus racons naturals i elements arquitectònics com les esglésies de Santa Eulàlia d'Estoll i Sant Martí d'Urtx. Igualment, es mantenen en marxa les obres de rehabilitació dels antics porxos de Cal Fanxico de Bolvir, que permetran crear-hi una sala d'actes. El projecte recull diverses actuacions repartides per la vall: el centre d'interpretació de les restes arqueològiques d'All, al terme municipal d'Isòvol; la museografia de la sala sis del Museu Cerdà de Puigcerdà; la rehabilitació de cal Travesseres a Bell-ver; el Centre Cultural de Ger i la dignificació de l'entorn de l'església parroquial; la rehabilitació del Casino d'Alp; les actuacions de senyalització de camins i adequació de monuments al municipi de Fontanals; i l'habilitació i adequació de l'auditori amb sala d'actes als porxos de Cal Fanxico de Bolvir. Segons el Consell, aquest projecte «suposa vertebrar les activitats de dinamització i promoció cultural per a captació de turisme, combinat amb l'estratègia de consolidació i millora d'infraestructures bàsiques, consolidant la xarxa identitària d'espais culturals al llarg de la comarca; és a dir, la millora de diverses infraestructures a la comarca, sota el lideratge del Consell i amb aposta de tots els ens locals participants, per impulsar les activitats de promoció i difusió cultural, i potenciar i difondre la identitat cerdana a partir de valorar el patrimoni històric».