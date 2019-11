La residència demanarà suport als ajuntaments per renovar l'edifici

La Fundació Hospital de Puigcerdà creu que ha arribat el moment que, vint anys després que s'impulsés el projecte de la Residència Sociosanitària, els ajuntaments de la comarca es tornin a implicar econòmicament en el centre perquè puguin encarar el pla de millora de les instal·lacions i els serveis, de caire comarcal.

La Fundació està en fase d'estudiar totes les vies de finançament per activar el projecte de millora de les instal·lacions, el qual preveu, entre altres actuacions, la creació de més zones comunes per a la relaxació i un parc infantil als jardins. Entre aquestes vies preveu la de l'Ajuntament de Puigcerdà, la Diputació de Girona, les entitats financeres i altres ajuntaments de la Cerdanya. En aquest sentit, el gerent de la Fundació, David Fernández, ha argumentat que «hem de recordar que la residència sociosanitària de Puigcerdà acull gent de tota la comarca i, per tant, presta un servei comarcal». Davant d'això, la Fundació té previst obrir una roda de trobades amb els disset ajuntaments i explorar la seva capacitat d'aportar-hi una part de la inversió. Fernández ha explicat que «la nostra intenció és que ara, vint anys després de la construcció, es miri si hi ha ajuntaments disposats a contribuir en les actuacions atès que hi tenen veïns; volem buscar aquestes sinergies entenent que la residència és a Puigcerdà però ofereix un servei comarcal perquè el seu objectiu és la salut de tots els habitants de la Cerdanya». En les trobades, la Fundació també analitzarà l'atenció primària.