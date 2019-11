El fred i la primera neu permeten a les estacions ultimar la pretemporada

Les estacions d'esquí de la Molina i Masella han rebut durant el cap de setmana de Tots Sants nevades lleus que, si bé encara no permeten iniciar la temporada, han deixat les pistes a punt per rebre les primeres precipitacions i, vista la previsió meteorològica, activar la innivació dels canons aquesta mateixa setmana. Amb el convenciment que els remuntadors s'engegaran el primer dia que sigui possible, totes les mirades s'han fixat en la setmana que ve, quan s'ha predit el que podria ser el primer temporal de neu al Pirineu central.

Les nevades dels últimes dies han deixat enfarinades totes les cotes. Això ha aportat al terreny la temperatura i humitat idònies per tal que aquesta mateixa setmana s'engeguin les xarxes de producció de neu, les quals aportaran a les pistes els primers centímetres de la temporada. Les dues estacions han obert les oficines aquest cap de setmana llarg i han copsat que els aficionats estan també a punt. Per la seva banda, la solsonina Port del Comte ha posat l'estació a punt per poder obrir si cau una nevada generosa. La previsió inicial, però, és obrir pel pont de la Puríssima.

En aquest context, Ferrocarrils de la Generalitat ha anunciat la convocatòria, per a aquest dijous, d'un acte públic a Barcelona per presentar les novetats per a la temporada. Amb aquesta acció, l'ens de la Generalitat que gestiona la Molina també posa en marxa la maquinària interna per poder engegar els remuntadors. A la presentació hi assistirà el president de Ferrocarrils, Ricard Font, i els directors de la Molina, Vall de Núria, Vallter 2000, Espot i Port Ainé, entre altres gestors públics i privats del sector.