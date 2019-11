La Farmàcia Esteva obre nova etapa amb accions per atraure públic local

L'Ajuntament de Llívia vol que el Museu Municipal i la Farmàcia Esteva iniciïn una nova etapa sobre la revalorització de la història de la farmàcia antiga lligada amb l'actual, que acumula quatre dècades a la població, i una vinculació més gran amb els cerdans a través d'exposicions que motivin el públic autòcton.

Amb aquest objectiu, el Museu Municipal de Llívia ha programat per a aquest hivern una mostra que uneix història i actualitat. Sota el nom «Esteva», la proposta permet descobrir els últims objectes restaurats, com ara les caixes policromades que la família Esteva va donar a l'Ajuntament l'any passat, així com elements publicitaris del mateix establiment d'estil modernista. La mostra per a aquest hivern, que es podrà visitar fins al mes d'abril, també inclou informació i objectes que ajuden el visitant a recuperar la història de l'antiga farmàcia per tal de posar en relleu el pas de la saga Esteva a l'enclavament. A fi d'atraure els lliviencs i cerdans a la farmàcia, la proposta incorpora també el documental D'Esteva a Biel, a Llívia dues farmàcies. Es tracta d'un audiovisual en format curtmetratge produït pel museu de Llívia i amb direcció pel llivienc Marc Pous Rosal i Fidel Peña. El document explica l'obertura de la farmàcia Biel a Llívia l'any 1980 després de 54 anys d'absència de la farmàcia Esteva, la qual es va tancar l'any 1926. Segons han explicat des del Museu, el documental analitza «les dificultats determinades pel context històric per tal d'instal·lar una nova farmàcia a Llívia, i l'impuls de l'Ajuntament durant la primera legislatura democràtica, i l'impuls personal de Mercè Biel, farmacèutica pràcticament durant 40 anys a Llívia, per tal d'establir una nova farmàcia que pogués satisfer les necessitats de la població local». A través del testimoni de diverses persones del món polític, cultural i social de Llívia, el reportatge mostra l'abans i el després de l'obertura de la farmàcia Biel i mostra la seva evolució en el context de la Cerdanya i el món.

El Museu Municipal completa aquesta voluntat de reflexió per part dels visitants amb una altra activitat: la conferència La dona en l'art, d'objecte a subjecte, que es farà aquest dissabte, dia 9 de novembre, a les sis de la tarda en el marc dels actes d'inauguració de l'exposició dels objectes restaurats i el documental. La conferència, que anirà a càrrec de l'experta Mireia Puente, analitzarà l'art des d'una perspectiva de gènere i se centrarà en les figures femenines de les caixes policromades de l'antiga farmàcia.