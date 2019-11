Els criadors auguren una Fira del Cavall amb les vendes de l'any passat

Puigcerdà preveu viure aquest cap de setmana una Fira Ramadera que, amb el concurs de cavalls com a gran atractiu, empenyi la comarca a viure una de les puntes turístiques clau de l'any no lligades a la neu i, alhora, serveixi per consolidar les bones xifres de negoci per al sector agrari registrades l'any passat. L'Ajuntament habilitarà aquest any un canal a YouTube per retransmetre el concurs de cavalls en streaming.

Això passaria perquè els criadors aconseguissin mantenir la xifra de 174 permisos de transport tramitats pel departament d'Agricultura en l'edició de l'any passat, els quals corresponen a vendes fetes a ramaders de fora de Catalu-nya, i els prop de 310 venuts a ramaders catalans. Segons els càlculs oferts al final de l'edició de l'any passat pel veterinari encarregat de xipar els animals, Pere Cases, la venda d'aquests 484 cavalls va suposar, a un preu mitjà de 700 euros, un volum de negoci al voltant de 338.000 euros. A aquesta xifra també caldria sumar-li les vendes fetes els dies anteriors i posteriors als dos dies de la fira propiciats pels contactes fets entre criadors i compradors. L'Ajuntament va presentar, ahir a la sala de plens, una nova edició de la fira, que aplegarà al recinte del polígon industrial prop d'un miler de caps de bestiar, segons van explicar l'alcalde, Albert Piñeira, i el regidor Pere Tor. El regidor, que alhora és ramader, es va mostrar confiant que es puguin repetir les xifres, per bé que les fires referencia de la Bretanya apunten a un petit descens dels preus. Juntament amb els cavalls de raça pirinenc català, la fira també reserva un espai fixe per a uns 150 cavalls de sella, ponis i ases, que també tenen sortida.

Un dels moments àlgids de la fira es produirà dissabte al matí amb la 39a edició del concurs de cavalls, que posarà en escena els millors exemplars de la raça pirinenc català de la comarca. Els ramaders saltaran a l'arena del recinte firal a partir de les deu del matí per mostrar el bestiar de les categories sobranyes, terçones, eugues amb pollí, terçons, quartons i sementals. Paral·lelament, el jurat avaluarà la millor ramaderia amb lots de sis eugues amb pollí, dues femelles de recria i un semental de la categoria A, i tres eugues amb pollí, una femella de recria i un semental de categoria B.

La Fira Ramadera es complementa amb la mostra multisectorial, en què hi ha unes 400 parades.