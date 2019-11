Els cavalls omplen el recinte firal de Puigcerdà en la seva històrica Fira Ramadera

ls cavalls són els grans protagonistes de la Fira Ramadera de Puigcerdà que s'està celebrant aquest cap de setmana a la capital de la Cerdanya. Aquest dissabte ha tingut lloc l'acte més esperat del programa, el Concurs de Cavalls de la Cerdanya, que, acompanyat d'un bon temps, va reunir un alt nombre de curiosos al recinte firal de Puigcerdà i va mantenir, o fins i tot superar, l'afluència d'anys anteriors.

El concurs va seguir la fórmula de l'any anterior. Al certamen hi van participar un total de 132 cavalls d'una seixantena de ramaderies d'arreu de la comarca, que es van distribuir en sis categories diferents. En la categoria estrella, la dels sementals, el guanyador va ser el cavall Dispar, de la ramaderia La Sanera de Bolvir, que, amb els equins Hirondela i Hiber, també va guanyar en la categoria de terçones i terçons (de fins a dos anys i mig), respectivament. La categoria de sobranyes (nascuts l'any 2018) la va guanyar l'euga Pomet; la de sobranys, el cavall Pimpoll; la d'eugues amb pollí, on hi va haver una trentena de cavalls amb uns sis mesos d'edat, la va guanyar Umagine. Finalment, en la categoria de quartons (de menys de 4 anys) va vèncer el cavall Sisoko. També es va premiar dues ramaderies com les millors de la Cerdanya. Aquestes van ser la de Josep Formentí i la de Pere Ginesta.

La categoria que més atenció va captar del públic va ser la dels terçons, ja que la joventut dels equins feia que aquests fossin molt actius, fet que el públic celebrava i als propietaris els feia suar per controlar els animals. El concurs es va desenvolupar sense cap incident greu més enllà d'alguna coça dels cavalls a una propietària o, també, entre els mateixos animals. Durant el transcurs del concurs que es va celebrar de dos quarts d'onze del matí fins gairebé les tres de la tarda, una manifestació organitzada per Tsunami Democràtic va fer presència a la plaça i va donar una volta a dins d'ella, amb el permís de l'organització, amb pancartes amb proclames de llibertat.

El concurs de cavalls és un dels tres eixos que formen la Fira Ramadera de Puigcerdà, i tot i que és el més atractiu i el que més mirades capta, hi ha dos àmbits més que formen part de l'esdeveniment. La fira de bestiar, que va tenir lloc al mateix recinte, és una de les fires de compravenda de bestiar més important del país, tant pel nombre de ramaders com pel de caps de bestiar, com de públic. L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, assegura que la venda de bestiar s'ha mantingut en el mateix nivell dels últims anys, amb un valor també similar, que l'any passat vorejava els 700 euros de mitjana. La majoria de compradors són catalans, tot i que la demanda també prové d'altres zones com el nord d'Espanya, València i França.

A més, tant ahir com avui, s'organitza la fira multisectorial arreu de la ciutat, amb un alt nombre de paradetes de petits comerciants i entitats cerdanes que ofereixen els seus productes als assistents.

Piñeira destaca l'èxit en aquesta edició d'una fira que l'any que ve arribarà a la 750a edició, ja que es tracta d'«una fira amb una llarguíssima tradició». Per celebrar l'aniversari de la fira, que se sumarà a la 40a edició del Concurs de Cavalls, Piñeira assegura que l'any que ve segur que prepararan alguna cosa especial, tot i que encara no està decidit.



La capital del cavall

El batlle cerdà afirma que és bo per a la ciutat que se la relacioni amb la celebració de fires i mercats, però sobretot amb concursos, certàmens i fires relacionades amb cavalls, i afegeix que «ens agrada que es digui que Puigcerdà és la capital del cavall, i crec que veritablement ho és». Piñeira destaca que els principals protagonistes de la fira són els ramaders perquè són els que tiren endavant un sector «que no és fàcil», i que gràcies a la seva feina la fira de bestiar de Puigcerdà continua molt consolidada, mentre que altres fires d'arreu de l'Estat estan perdent interès en els últims anys. A més, el batlle destaca el fet que s'hagi retransmès el concurs per YouTube, amb l'objectiu de «combinar tradició amb l'era digital».

La febre dels cavalls no s'atura a Puigcerdà. El cap de setmana que ve s'hi celebrarà el Concurs Nacional del Cavall Pirinenc Català, on participaran els guanyadors de les comarques pirinenques de Catalunya i s'escolliran els millors del territori.