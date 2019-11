La Cerdanya és per sisè any la pitjor comarca dels Pirineus en reciclatge

La Cerdanya continua a la cua del rànquing nacional de comarques pel que fa a la recollida selectiva de residus. Per sisè any consecutiu és, a més, la comarca dels Pirineus amb un índex més baix de separació de la brossa, amb el 24,8%. Així ho estableix l'actualització anual de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC).

L'índex de separació de la brossa a la Cerdanya se situa molt a prop de la meitat de la mitjana del país, que és del 41,8%, i lluny encara de la mitjana de les comarques veïnes de l'Alt Pirineu, que és del 37%. Aquest índex de separació de brossa dels Pirineus i l'Aran també els situa a la cua del rànquing per àmbits territorials. Pel que fa a la Cerdanya, aquesta diferència de 12 punts respecte de la mitjana de la demarcació pirinenca fa palès que en una situació geosocial similar es poden obtenir resultats millors i, per tant, qüestiona l'argument esgrimit durant molts anys per la classe política que les segones residències condicionen la posada en marxa d'un projecte ambiciós de recollida selectiva. En aquest sentit, l'últim any, el Pallars Sobirà ha experimentat un canvi vers la sostenibilitat amb la posada en marxa d'un sistema de recollida porta a porta que l'ha fet assolir un índex de separació de la brossa del 57,2%, ja per sobre del 50% que estableix la Comissió Europea com a objectiu per a l'any que ve. De fet, tant el Pallars Sobirà com el Pallars Jussà, l'Alt Urgell i l'Alta Ribagorça durant l'any passat ja van obtenir un índex de recollida superior al de la mitjana catalana.

L'actualització de les xifres del reciclatge també evidencien que la generació de residus municipals en l'àmbit del Pirineu i les comarques de Lleida va augmentar el 4,4% en relació amb el 2017, i va arribar a les 206.409 tones. Aquesta xifra suposa un volum de residus d'1,3 quilos per habitant i dia, la qual cosa situa el pirinenc per sota de la mitjana catalana, que és d'1,4 quilos per habitant i dia. L¡impacte del turisme va tornar a situar la Vall d'Aran al capdavant, amb 848 kg per habitant a l'any.

El director de l'ARC, Josep Maria Tost, ha assenyalat que amb les dades corresponents al 2018 «es comencen a notar canvis» en l'àmbit territorial de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran, però «encara hi ha molta feina a fer», sobretot a l'hora de millorar els índexs de recollida selectiva, però també per tal de reduir la generació de residus. Tost ha reclamat «voluntat política» als ens locals per millorar les dades actuals els pròxims anys. En aquest sentit, ha instat ajuntaments i consells comarcals a focalitzar-hi l'atenció.