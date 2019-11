La primera nevada de l'hivern cau amb insistència a Puigcerdà

La nevada anunciada per aquest dijous i que des de primera hora del matí cau sobre les cotes altes de la Cerdanya, ha baixat fins els 1.100 metres a partir de quarts de dotze del matí, quan ha començat a emblanquinar el fons de la vall.



La precipitació cau amb insistència sobre Puigcerdà deixant els teulats i vials blancs per primera vegada aquest hivern. La nevada ha afectat també de forma lleu de moment poblacions cerdanes situades a més alçada com ara Éller o Meranges, a la cota 1.450 metres.



De moment la neu ha quedat limitada a aquesta cota a l'espera que en les pròximes hores baixi i afecti nuclis com Bellver i Martinet, als mil metres d'alçada.



La nevada ha afectat ja amb més persistència poblacions de l'Alta Cerdanya com Font-Romeu, on les carreteres han quedat més afectades. Les estacions d'esquí esperen el resultat final de la nevada per fixar el nivell d'obertura de les pistes.



També ha arribat al Berguedà, concretament a Gósol, on ha caigut aiguaneu i així ho ha recollit l'Ajuntament de la localitat a Instagram.





La neu tenyeix de blanc els pobles de la part alta de l'Alt Pirineu

Les comarques de l'Alt Pirineu i Aran s'han despertat, aquest dijous, tenyides de blanc i a mesura que ha anat avançant el matíLa neu ha deixat afectacions aA la Val d'Aran per circular de Baqueira a Beret (C-142b) i a Bossst (N-141). Al Pallars Sobirà la C-147 (Esterri d'Àneu-Alòs d'Isil), la C-28 (port de la Bonaigua) i l'N-260 (Castellbó-Soriguera). A l'Alta Ribagorça per transitar per l'N-500 i l'N-501 a la Vall de Boí també és obligatori l'ús de cadenes.