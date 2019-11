Alumnes de l'Escola Folk del Pirineu participen en el nou disc de la Marató

L'Escola Folk del Pirineu ha anunciat la seva participació en el disc d'aquest any de la Marató de Televisió de Catalunya. El centre docent especialitzat en la música d'arrel tradicional de la serralada ha fet públic un vídeo en què alumnes de l'escola acompanyen el músic Cesk Freixas en una versió de la cançó 'El Món', que es va fer popular els seixanta amb la la versió original d'Enrico Sbricooli, conegut com Jimmy Fontana.

A l'enregistrament hi prenen part nois i noies alumnes de l'Escola Folk de Bellver, la Molina, Montellà, Arsèguel, Éller, Lles i Pedra. Els responsables de l'escola, amb la coordinació del músic i activista cultural Tito Pelaez, van començar a organitzar l'enregistrament amb els directors de la Marató de Televisió de Catalunya abans de l'estiu. Sota un contracte estricte de secretisme perquè no es fessin públics els temes del nou àlbum -un dels més venuts mai al món en una sola jornada- els alumnes de l'Escola Folk es van desplaçar a Terrassa per prendre part en la sessió d'enregistrament. En la jornada, els joves músics del Pirineu van tocar l'acordió diatònic per fer l'acompanyament a Freixas.

La versió d'El Món de CesK Freixas compta també amb la participació del cor 'Ol'green' que es va fer popular arran de la seva aparició al concurs de Televisió de Catalunya 'Oh Happy Day'. L'Escola Folk ha fet circular el vídeo resultant de la gravació a través de les xarxes socials aconseguint una gran difusió a la Cerdanya i el Pirineu. El disc de la Marató es posarà a la venda el diumenge dia de desembre, al preu de 10 euros, amb tots els diaris d'àmbit català, entre els quals Regió7.