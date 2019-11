Els carrers de Puigcerdà reben la primera nevada de la temporada

Puigcerdà i diversos municipis ceretans van rebre ahir la primera neu. No es tracta d'una nevada gaire generosa, però suficient per fer-se ben visible a la comarca. El fred i la precipitació continuaran avui, sobretot a la tarda, i podria afectar de manera generalitzada les comarques del Pirineu i Prepirineu central.

Ahir, al migdia la neu va començar a tenyir de blanc la comarca de la Cerdanya. La cota de neu es va situar a l'entorn dels 1.100 metres. Així, a Puigcerdà la neu va agafar als carrers i les teulades de les cases, tot i que amb molt poc gruix, amb la qual cosa no es van registrar incidències destacades a la circulació.

Altres nuclis, com Éller o Martinet, també van veure com un mantell blanc es col·locava sobre cases i carrers. La nevada, però, no va afectar tota la Cerdanya. Allà on es van acumular més gruixos va ser a l'Alta Cerdanya, la part de la comarca que és dins l'Estat francès. Alguna població del Berguedà, com Gósol, també va rebre les primeres volves de neu.

L'anunciada baixada de temperatures ahir ja es va notar, amb registres per sota de zero a Das (aeròdrom), on el termòmetre es va situar en -3,1ºC. A Guixers i a Puigcerdà, la mínima del dia va ser de -1,2ºC, i a Gisclareny, de -0,4ªC.

La previsió que hi ha per a avui és que hi torni a haver precipitacions de neu, de manera més important a la tarda, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, i que les temperatures baixin una mica més. La sensació de fred es preveu que sigui generalitzada a tot el país, i la cota de neu podria arribar a situar-se per sobre dels 800 metres a les comarques de la Cerdanya, el Ripollès, el Berguedà i Osona. En punts alts d'altres comarques, el ruixats també podrien arribar a ser de manera puntual de neu.

La neu i el fred són molt benvinguts a les estacions d'esquí, que aquest cap de setmana tindran algunes de les pistes obertes. A l'entorn de l'estació d'esquí de la Molina, la nevada va ser ahir més important. Tot plegat contribueix a pronosticar un bon pont de la Puríssima en termes d'ocupació hotelera i de visitants atrets per la pràctica de l'esport blanc al Pirineu.

La cap comercial i de màrqueting de l'estació de la Molina, Marta Viver, va explicar que la neu ha caigut en «unes dates molt bones», pel fet que aquestes precipitacions s'han registrat a les portes de l'inici de la temporada d'esquí. En aquest sentit, ha dit que al complex són «molt optimistes» per com es pot desenvolupar aquest hivern, tenint en compte que el fred dels darrers dies ha permès produir neu. Per aquest motiu, aquest dissabte i diumenge oferiran un primer «tast» a la pista Llarga de l'estació.

Les estacions encara poden acabar de decidir quines pistes acaben obrint el cap de setmana en funció de la neu que s'hi acumuli entre ahir i avui. Per a demà sembla que hi haurà una millora del temps, però amb temperatures encara molt baixes.

L'Agència Estatal de Meteorologia va emetre ahir un avís pel risc per incidència del temps a 32 províncies de l'Estat. La previsió indica la possibilitat de nevades importants a la part nord de la Península. En algunes zones altes de Castella-Lleó, ahir ja hi va haver algunes dificultats per a la circulació a la xarxa viària.