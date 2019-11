La ramaderia cerdana s'imposa al Concurs Nacional del Cavall Pirinenc

Puigcerdà va tornar a ser ahir la capital pirinenca del cavall Pirinenc Català. Després de viure la setmana passada la Fira Ramadera amb el concurs comarcal de la raça, la vila va acollir ahir el Concurs Nacional, i va rebre els millors exemplars de la demarcació així com els principals representants del sector. En una jornada plenament pirinenca de fred i neu a les muntanyes, la ramaderia cerdana es va imposar com una de les de referència i es va emportar bona part dels primers premis de sis categories. Al concurs hi van prendre part 84 participants.

La jornada es va iniciar a primera hora amb un esmorzar que va tornar a aplegar els criadors de cavalls de la Cerdanya, l'Alt Urgell, el Ripollès, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran. A partir de quarts de deu es va donar el tret de sortida als concursos amb la mostra dels millors exemplars de les categories sobranyes, sobranys, terçones, terçons, euga amb pollí i sementals. La Cerdanya es va endur tres primers premis, que van ser la Sanera de Bolvir en la categoria de Sobranyes; Pere Tor d'Age en la categoria d'euga i pollí; i Carles Grau de Meranges en la categoria de sobranys.

La celebració per segon any consecutiu a Puigcerdà del Concurs Nacional del Cavall Pirinenc-Català ha esdevingut de gran importància a la comarca, tant pel que fa al sector ramader com al turisme per la difusió que comporta, segons han coincidit des del sector dels criadors i l'Ajuntament de la vila. En aquest sentit, l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, va argumentar que «és la tercera vegada de les dotze edicions del concurs que s'han fet que se celebra a la Cerdanya, això vol dir que l'hem acollit el 25% de les edicions; ens agrada que Puigcerdà s'identifiqui amb el cavall i es visualitzi com un lloc on s'hi celebren fires i certmens relacionats amb el món del cavall». L'alcalde va emfatitzar el fet que tant la Fira Ramadera, com a espai real de venta de bestiar, com el Concurs Nacional, com a punt de trobada del sector, demostren que el sector de la ramaderia com a base de l'economia històrica de Puigcerdà i la Cerdanya continua viu.

En nom de l'associació de criadors de cavalls de la Cerdanya, Pere Tor, va explicar que la celebració del concurs beneficia al sector no tan sols per la proximitat sinó perquè ajuda a evidenciar que els remaders cerdans són un referent en el món del cavall al Pirineu. Tor va remarcar que la Cerdanya és un entorn ideal per acollir el Concurs Nacional per l'expectació que genera.