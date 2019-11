Éller presenta al·legacions al Govern per evitar la construcció de 22 cases

L'Associació de Veïns d'Éller, que recentment ha impulsat la campanya Salvem Éller per evitar la construcció d'una promoció de cases que doblaria el poble, ha passat a l'acció i ha presentat al·legacions al Pla Director Urbanístic de revisió de sòls no sostenibles de l'Alt Pirineu. Les al·legacions tenen com a objectiu preservar el prat del camp de la Font, que ha de ser objecte de revisió, i es qualifiqui de no urbanitzable per evitar que s'hi construeixin 22 cases. En cas que no sigui així, els veïns demanen que es justifiqui si cal fer aquests habitatges, l'impacte que tindrien i que es faci un procés participatiu perquè opinin els veïns del poble.

L'associació de veïns ha exposat tres arguments principals en les al·legacions: que «el Pla Territorial considera que a Éller no s'han de permetre extensions del sòl urbà, només actuacions dins del nucli»; que «el principi de desenvolupament sostenible diu que només s'han de preveure nous habitatges si no hi ha espai per construir i segons el POUM a Éller es poden construir més de 100 habitatges nous sense tenir en compte l'SRL-Éller»; i que «segons el Catàleg del Paisatge, el paisatge d'Éller està catalogat com a conjunt i la construcció d'habitatges a l'entrada del poble malmetria aquest concret espai i el conjunt del poble». En l'escrit d'al·legacions, els veïns exposen que el Pla d'Ordenació Urbana de Bellver preveu dues zones de creixement al nucli amb set habitatges a la part nord i un nombre més gran però indeterminat a la part sud. Segons els veïns, el 2011 es va aprovar una reparcel·lació que encara no s'ha obtingut i ara l'Ajuntament ha presentat també al·legacions perquè es mantingui la previsió del seu POUM.

Els veïns han obtingut el suport de l'associació de naturalistes de Girona i el grup de defensa del Berguedà, que també han presentat al·legacions, així com d'altres entitats com Depana, la Xarxa per la Consevació de la Natura, i la Societat Catalana d'Ordenació del Territori. A part del procés legal, els veïns també han impulsat una campanya de suport social al ter-ritori amb la qual ja han recollit més de 1.600 signatures. Igualment, han anunciat futures accions: «De cara als propers mesos, es preveu continuar la campanya per salvar Éller i per posar una mica de seny i sentit comú a aquesta bogeria urbanística que està menjant-se els nostres paisatges i les nostres muntanyes».