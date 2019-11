La Cerdanya impulsa un nou sistema per convalidar els títols mèdics a la UE

L'estudi que està realitzant el sector sanitari del Pirineu sota l'impuls de l'Hospital de Cerda-nya per aconseguir la plena llibertat de moviments per les fronteres dels serveis d'emergències ha encarregat un projecte paral·lel que té com a finalitat agilitzar les homologacions dels títols del personal mèdic en un costat i l'altre de la frontera. Això és així perquè la principal dificultat que ha trobat l'equip que treballa l'estudi sobre les emergències transfrontereres és, precisament, la dificultat que els estats reconeguin de manera àgil i ràpida les titulacions del personal que viatja a les ambulàncies que han de creuar les fronteres.

Bona part dels professionals del sector mèdic que treballen en els serveis d'emergències tenen una gran mobilitat laboral, de manera que no els és pràctic sotmetre's als llargs processos actuals amb els quals els estats reconeixen els títols acadèmics dels ciutadans d'altres estats. Per tal d'avançar en aquesta segona línia de treball, el projecte «Quan les urgències esborren fronteres» ha obtingut una pròrroga que li permetrà allargar la feina uns mesos.

L'objectiu d'aquest projecte paral·lel és que els col·legis professionals adoptin un protocol més àgil en el reconeixement dels professionals, de manera que els hospitals i les empreses de serveis d'urgències poguessin acreditar de seguida els respectius metges, infermers i resta de professionals que s'incorporin a les plantilles, ni que sigui de manera temporal, per tal que poguessin creuar les fronteres per acudir a les operacions de rescat i atenció en accidents. En aquest sentit, des de l'Hospital de Cerdanya han explicat que ja existeix legislació europea en aquest aspecte i que tan sols cal que els agents implicats l'activin.

Per això, els membres de la taula de treball que realitza l'estudi sobre les emergències confien que es podrà obtenir i, de retruc, dotar l'estudi de l'eina principal perquè les autoritats polítiques en matèria de salut de les regions i estats se'l facin seu.



L'estudi s'elevarà als estats

L'estudi té el patrocini de la Unió Europea a través del programa B-Solutions, que posa en marxa solucions a problemes reals del transfronterisme, i està coordinat per la Comunitat de Treball dels Pirineus Poctefa, amb representació de totes les regions i estats a un costat i l'altre del Pirineu. Una vegada s'aprovi l'estudi, es proposarà a les administracions implicades per tal de demanar que es posi en pràctica.